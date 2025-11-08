Массированная атака РФ: пострадала критическая инфраструктура Кировоградской области
Россия осуществила очередную массированную атаку на критическую инфраструктуру Кировоградской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Андрей Райкович.
"Очередная массированная атака врага. Цель - критическая инфраструктура. В том числе и в Александрийском районе.
Все живы - и это главное", - говорится в сообщении.
Райкович отметил, что спасатели ГСЧС уже ликвидируют пожар, аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме, обследуя территорию.
Массированный комбинированный удар 8 ноября
Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал". Воздушные тревоги объявлялись в большинстве регионов.
Первые группы БПЛА зашли с востока, в дальнейшем атака набирала масштабы - фиксировалась активность тактической авиации РФ, новые волны дронов с Черного моря, а также ракеты, направленные на центральные и северные области Украины.
Под угрозой находились:
-
Киев и Киевская область - неоднократно сообщалось о вражеских БПЛА над столицей и пригородами, работала ПВО.
-
Полтавская область - фиксировали пуски "Кинжалов" в направлении Кременчуга.
-
Черниговская, Сумская, Харьковская области - несколько волн БПЛА с севера и РФ.
-
Одесская и Николаевская области - угроза ударов с моря.
-
Днепропетровская, Черкасская, Запорожская области - движение дронов и ракет в направлении крупных городов.
-
Херсонская область - атаки с севера и Черного моря.
Наибольшая активность фиксировалась в промежутке с полуночи до 06:00: ПВО сообщала о группах "Шахедов", курсировавших в направлении Киевской, Полтавской, Днепровской и Центральной Украины.
