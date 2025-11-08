РУС
Массированная атака РФ: Кременчуг и Горишние Плавни полностью обесточены

РФ атаковала энергосистему: два города Полтавщины обесточены

В результате массированной российской атаки на энергообъекты, в Полтавской области полностью обесточены два города - Кременчуг и Горишние Плавни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий и в Горишнеплавневском городском совете.

Удары по Кременчугу

В результате очередной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украина столкнулась с масштабными перебоями электроснабжения. Под удар попал и Кременчуг. Утром 8 ноября там прогремели мощные взрывы.

"Сейчас город полностью обесточен. Официальную информацию о последствиях обстрела ожидаем от Полтавской ОГА и энергетических служб", - сообщил Малецкий.

Городские власти уже работают над обеспечением стабильной работы систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в условиях полного отсутствия электричества. Также в городе разворачиваются пункты несокрушимости для граждан.

Аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ: враг бьет по энергетике, введены аварийные отключения электроэнергии

Горишние Плавни остались без света

По имеющейся информации, враг нанес удары по нескольким объектам энергетики, которые питали Горишние Плавни. В результате город обесточен, отметили в горсовете.

Коммунальные службы уже проводят подготовительные работы для восстановления:

  • подача воды,

  • водоотведения,

  • тепловой энергии.

Город переходит в режим чрезвычайной ситуации. Граждан просят сохранять спокойствие, помогать тем, кто нуждается в помощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия снова атаковала Киев дронами: в Печерском районе - пожары и поврежденные здания. ФОТО

Кременчуг (385) обстрел (30382) энергетика (2758) Горишние Плавни (23) отключение света (495) обесточивание (68) Полтавская область (1302) Кременчугский район (54)
Топ комментарии
+5
Так, а Zе з міндічами та Слугами ***** допомогають ім це робити.
показать весь комментарий
08.11.2025 08:17 Ответить
+3
Міндічі, тьфу ти ж, Zе, та яка різниця, где фламінго де довгі нептуни? Чому міста Парашной ********* мають електроенергію та тепло в оселях?
показать весь комментарий
08.11.2025 08:16 Ответить
+2
Свинособаки вибивають енергетику на вибір,бо ніякого захисту немає...
показать весь комментарий
08.11.2025 08:16 Ответить
