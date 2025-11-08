Массированная атака РФ: Кременчуг и Горишние Плавни полностью обесточены
В результате массированной российской атаки на энергообъекты, в Полтавской области полностью обесточены два города - Кременчуг и Горишние Плавни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий и в Горишнеплавневском городском совете.
Удары по Кременчугу
В результате очередной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украина столкнулась с масштабными перебоями электроснабжения. Под удар попал и Кременчуг. Утром 8 ноября там прогремели мощные взрывы.
"Сейчас город полностью обесточен. Официальную информацию о последствиях обстрела ожидаем от Полтавской ОГА и энергетических служб", - сообщил Малецкий.
Городские власти уже работают над обеспечением стабильной работы систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в условиях полного отсутствия электричества. Также в городе разворачиваются пункты несокрушимости для граждан.
Аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации.
Горишние Плавни остались без света
По имеющейся информации, враг нанес удары по нескольким объектам энергетики, которые питали Горишние Плавни. В результате город обесточен, отметили в горсовете.
Коммунальные службы уже проводят подготовительные работы для восстановления:
-
подача воды,
-
водоотведения,
-
тепловой энергии.
Город переходит в режим чрезвычайной ситуации. Граждан просят сохранять спокойствие, помогать тем, кто нуждается в помощи.
