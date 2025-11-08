Масована атака РФ: Кременчук та Горішні Плавні повністю знеструмлені

Внаслідок масованої російської атаки на енергооб'єкти, на Полтавщині повністю знеструмлені два міста - Кременчук та Горішні Плавні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький та у Горишньоплавнівській міській раді.

Удари по Кременчуку

Унаслідок чергової атаки РФ на енергетичну інфраструктуру Україна зіштовхнулася з масштабними перебоями електропостачання. Під удар потрапив і Кременчук. Зранку 8 листопада там пролунали потужні вибухи.

"Наразі місто повністю знеструмлене. Офіційну інформацію щодо наслідків обстрілу очікуємо від Полтавської ОВА та енергетичних служб", - повідомив Малецький.

Міська влада вже працює над забезпеченням стабільної роботи систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання в умовах повної відсутності електрики. Також у місті розгортаються пункти незламності для громадян.

Аварійні та комунальні служби працюють у посиленому режимі та ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації.

Горішні Плавні залишилися без світла

За наявною інформацією, ворог завдав ударів по кількох об’єктах енергетики, які живили Горішні Плавні. Внаслідок цього місто знеструмлено, зазначили у міськраді.

Комунальні служби вже проводять підготовчі роботи для відновлення:

постачання води,

водовідведення,

теплової енергії.

Місто переходить у режим надзвичайної ситуації. Громадян просять зберігати спокій, допомагати тим, хто потребує допомоги.

