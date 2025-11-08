Масована атака РФ: Кременчук та Горішні Плавні повністю знеструмлені

РФ атакувала енергосистему: два міста Полтавщини знеструмлені

Внаслідок масованої російської атаки на енергооб'єкти, на Полтавщині повністю знеструмлені два міста - Кременчук та Горішні Плавні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький та у Горишньоплавнівській міській раді.

Удари по Кременчуку

Унаслідок чергової атаки РФ на енергетичну інфраструктуру Україна зіштовхнулася з масштабними перебоями електропостачання. Під удар потрапив і Кременчук. Зранку 8 листопада там пролунали потужні вибухи.

"Наразі місто повністю знеструмлене. Офіційну інформацію щодо наслідків обстрілу очікуємо від Полтавської ОВА та енергетичних служб", - повідомив Малецький.

Міська влада вже працює над забезпеченням стабільної роботи систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання в умовах повної відсутності електрики. Також у місті розгортаються пункти незламності для громадян.

Аварійні та комунальні служби працюють у посиленому режимі та ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації.

Горішні Плавні залишилися без світла

За наявною інформацією, ворог завдав ударів по кількох об’єктах енергетики, які живили Горішні Плавні. Внаслідок цього місто знеструмлено, зазначили у міськраді.

Комунальні служби вже проводять підготовчі роботи для відновлення:

  • постачання води,

  • водовідведення,

  • теплової енергії.

Місто переходить у режим надзвичайної ситуації. Громадян просять зберігати спокій, допомагати тим, хто потребує допомоги.

Так, а Zе з міндічами та Слугами ***** допомогають ім це робити.
08.11.2025 08:17
Свинособаки вибивають енергетику на вибір,бо ніякого захисту немає...
08.11.2025 08:16
Міндічі, тьфу ти ж, Zе, та яка різниця, где фламінго де довгі нептуни? Чому міста Парашной ********* мають електроенергію та тепло в оселях?
08.11.2025 08:16
Свинособаки вибивають енергетику на вибір,бо ніякого захисту немає...
08.11.2025 08:16
Так, а Zе з міндічами та Слугами ***** допомогають ім це робити.
Зате зебiли скажуть, що вже поквитались.
08.11.2025 08:25
Знову дитячі розмови... Який "захист", коли в одне і те саме місце лупити постійно? Дивлюсь народ вже розум втратив зовсім...
08.11.2025 10:01
це не "розмови" - це "робота"!
08.11.2025 10:15
Дурню,читай уважніше..На вибір-це коли не в одне і те саме місце..Второпав,бовдуре?
08.11.2025 12:01
Так, енергетичні об'єкти можна захистити від ракет шляхом створення багаторівневого захисту, який включає захист від уламків (габіони), захист від дронів (бетонні конструкції) та захист від прямих влучань ракет (наприклад, "саркофаг" або перенесення ключових вузлів під землю). Україна вже впроваджує ці рівні захисту, хоча повне втілення трирівневого захисту ще триває.

Рівні захисту

Перший рівень: Спорудження габіонів та "біг-бегів" (мішків з піском), які захищають від уламків дронів та ракет.Другий рівень: Будівництво бетонних конструкцій навколо підстанцій для захисту від прямих влучань дронів-камікадзе.Третій рівень: Захист від прямих влучань найпотужніших ракет. Цей рівень передбачає складніші конструкції, такі як захисні "саркофаги" або перенесення критично важливих вузлів під землю.
09.11.2025 00:16
Міндічі, тьфу ти ж, Zе, та яка різниця, где фламінго де довгі нептуни? Чому міста Парашной ********* мають електроенергію та тепло в оселях?
08.11.2025 08:16
Хто знає, фламінги вже вилетіли ?
08.11.2025 08:23
да.
09.11.2025 07:01
У Бєлгороді та області блекаут: ймовірно, під атаку потрапила ТЕЦ, понад 20 000 абонентів без світла. ВІДЕО+ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/p3584009



ЗМІ повідомляють про ракетний удар по ТЕЦ у російському Воронежі

https://www.pravda.com.ua/authors/6717572e23b65/ ІВАН Д'ЯКОНОВ- 9 ЛИСТОПАДА, 06:47
09.11.2025 21:33
Шось не чутно чергової євростурбованості.
08.11.2025 08:51
 
 