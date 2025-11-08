Масована атака РФ: Кременчук та Горішні Плавні повністю знеструмлені
Внаслідок масованої російської атаки на енергооб'єкти, на Полтавщині повністю знеструмлені два міста - Кременчук та Горішні Плавні
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький та у Горишньоплавнівській міській раді.
Удари по Кременчуку
Унаслідок чергової атаки РФ на енергетичну інфраструктуру Україна зіштовхнулася з масштабними перебоями електропостачання. Під удар потрапив і Кременчук. Зранку 8 листопада там пролунали потужні вибухи.
"Наразі місто повністю знеструмлене. Офіційну інформацію щодо наслідків обстрілу очікуємо від Полтавської ОВА та енергетичних служб", - повідомив Малецький.
Міська влада вже працює над забезпеченням стабільної роботи систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання в умовах повної відсутності електрики. Також у місті розгортаються пункти незламності для громадян.
Аварійні та комунальні служби працюють у посиленому режимі та ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації.
Горішні Плавні залишилися без світла
За наявною інформацією, ворог завдав ударів по кількох об’єктах енергетики, які живили Горішні Плавні. Внаслідок цього місто знеструмлено, зазначили у міськраді.
Комунальні служби вже проводять підготовчі роботи для відновлення:
-
постачання води,
-
водовідведення,
-
теплової енергії.
Місто переходить у режим надзвичайної ситуації. Громадян просять зберігати спокій, допомагати тим, хто потребує допомоги.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Рівні захисту
Перший рівень: Спорудження габіонів та "біг-бегів" (мішків з піском), які захищають від уламків дронів та ракет.Другий рівень: Будівництво бетонних конструкцій навколо підстанцій для захисту від прямих влучань дронів-камікадзе.Третій рівень: Захист від прямих влучань найпотужніших ракет. Цей рівень передбачає складніші конструкції, такі як захисні "саркофаги" або перенесення критично важливих вузлів під землю.
ЗМІ повідомляють про ракетний удар по ТЕЦ у російському Воронежі
https://www.pravda.com.ua/authors/6717572e23b65/ ІВАН Д'ЯКОНОВ- 9 ЛИСТОПАДА, 06:47