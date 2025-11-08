Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
Масована атака РФ: ворог б’є по енергетиці, запроваджені аварійні відключення електроенергії

У ніч проти 8 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, у кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії. Енергетики та рятувальні служби розпочнуть ліквідацію наслідків ударів одразу після покращення безпекової ситуації. Відключення будуть зняті після стабілізації роботи енергосистеми.

"Дякую всім, хто робить усе можливе, щоб українці мали світло і тепло - енергетикам, рятувальникам, місцевим службам. Закликаю громадян зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією. Попри плани ворога, Україна матиме світло й тепло цієї зими", - наголосила Гринчук.

Державні служби закликають українців дотримуватися правил безпеки та бути готовими до можливих повторних відключень через загрозу нових атак.

Масований комбінований удар 8 листопада

Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал". Повітряні тривоги оголошувались у більшості регіонів.

Перші групи БпЛА зайшли зі сходу, надалі атака набирала масштабів - фіксувалася активність тактичної авіації РФ, нові хвилі дронів з Чорного моря, а також ракети, спрямовані на центральні та північні області України.

Під загрозою перебували:

  • Київ та Київська область - неодноразово повідомлялось про ворожі БпЛА над столицею та передмістями, працювала ППО.

  • Полтавщина  -фіксували пуски "Кинджалів" у напрямку Кременчука.

  • Чернігівська, Сумська, Харківська області - кілька хвиль БпЛА з півночі та РФ.

  • Одещина та Миколаївщина - загроза ударів з моря.

  • Дніпропетровщина, Черкащина, Запоріжжя - рух дронів і ракет у напрямку великих міст.

  • Херсонщина - атаки з півночі та Чорного моря.

Найбільша активність фіксувалась у проміжку з опівночі до 06:00: ППО повідомляла про групи "Шахедів", що курсували у напрямку Київщини, Полтавщини, Дніпра та Центральної України.

в мене навпаки - напруга 270в захист спрацював
08.11.2025 07:33 Відповісти
Немає світла та зникло центральне опалення. Голосіївський район Києва.
08.11.2025 07:37 Відповісти
Tриває масований наліт, і цілями удару стали аеродром Збройних сил України у Василькові (Київська область), аеродром «Антонов» у Гостомелі (Київська область).
Крім того, були уражені Зміївська, Придніпровська та Таврійська теплоелектростанції (ТЕС), а також Кременчуцька гідроелектростанція (ГЕС).
08.11.2025 07:38 Відповісти
08.11.2025 08:58 Відповісти
08.11.2025 09:10 Відповісти
08.11.2025 09:24 Відповісти
 
 