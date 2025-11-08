Массированная атака РФ: враг бьет по энергетике, введены аварийные отключения электроэнергии

В ночь на 8 ноября российские войска осуществили очередную массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.

По ее словам, в нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии. Энергетики и спасательные службы начнут ликвидацию последствий ударов сразу после улучшения ситуации с безопасностью. Отключения будут сняты после стабилизации работы энергосистемы.

"Спасибо всем, кто делает все возможное, чтобы украинцы имели свет и тепло - энергетикам, спасателям, местным службам. Призываю граждан сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. Несмотря на планы врага, Украина будет иметь свет и тепло этой зимой", - подчеркнула Гринчук.

Государственные службы призывают украинцев соблюдать правила безопасности и быть готовыми к возможным повторным отключениям из-за угрозы новых атак.

Массированный комбинированный удар 8 ноября

Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал". Воздушные тревоги объявлялись в большинстве регионов.

Первые группы БПЛА зашли с востока, в дальнейшем атака набирала масштабы - фиксировалась активность тактической авиации РФ, новые волны дронов с Черного моря, а также ракеты, направленные на центральные и северные области Украины.

Под угрозой находились:

Киев и Киевская область - неоднократно сообщалось о вражеских БПЛА над столицей и пригородами, работала ПВО.

Полтавская область - фиксировали пуски "Кинжалов" в направлении Кременчуга.

Черниговская, Сумская, Харьковская области - несколько волн БПЛА с севера и РФ.

Одесская и Николаевская области - угроза ударов с моря.

Днепропетровская, Черкасская, Запорожская области - движение дронов и ракет в направлении крупных городов.

Херсонская область - атаки с севера и Черного моря.

Наибольшая активность фиксировалась в промежутке с полуночи до 06:00: ПВО сообщала о группах "Шахидов", курсировавших в направлении Киевской, Полтавской, Днепровской и Центральной Украины.

