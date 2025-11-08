РУС
Экстренные отключения света на фоне российской массированной атаки введены в Киеве и ряде областей

Киев и области остались без света: введены экстренные отключения

В ночь на субботу, 8 ноября, в Киеве и ряде областей введены экстренные отключения электроэнергии на фоне массированной российской атаки.

Об этом сообщает ДТЭК "Киевские электросети", информирует Цензор.НЕТ.

Отключения в столице

"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Смотрите также: В Киеве 8 ноября будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. ИНФОГРАФИКА

Где еще введены экстренные отключения?

Кроме Киева, ограничения электроэнергии введены в Киевской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях.

Массированная атака РФ

Напомним, что поздно вечером 7 ноября враг начал атаку "калибрами" и "кинжалами".

Ночью снова была объявлена тревога по всей Украине. Враг поднимал в небо носитель "Кинжалов".

Читайте также: В субботу света будет меньше: Отключения будут действовать с 08:00 до 21:00 объемом до двух очередей, – "Укрэнерго"

Автор: 

Киев (26335) Тарифы на электроэнергию (2281) отключение света (495) Днепропетровская область (4670) Кировоградская область (694) Черкасская область (151)
Топ комментарии
+25
Сразу видно у кого ракеты и работающий впк, а у кого фламинго.
08.11.2025 02:39 Ответить
08.11.2025 02:39 Ответить
+14
Ну ни че, щас гнусавый вылезет и как запилит потужный ответ в виде очередного видосика, так кацапы сразу обосрутся.
08.11.2025 02:22 Ответить
08.11.2025 02:22 Ответить
+14
так і вали нах !
чого сидиш воняєш ?

.
08.11.2025 03:40 Ответить
08.11.2025 03:40 Ответить
Ну ни че, щас гнусавый вылезет и как запилит потужный ответ в виде очередного видосика, так кацапы сразу обосрутся.
08.11.2025 02:22 Ответить
08.11.2025 02:22 Ответить
Нічого захистити не можуть. Що, всіх ппошників вже кинули у піхоту помирати?
08.11.2025 02:28 Ответить
08.11.2025 02:28 Ответить
Мабуть просто ППО набагато менше лишилося ніж ппо-шників. Безробітніх у піхоту, це сьогодні головна ланка опору...
08.11.2025 03:03 Ответить
08.11.2025 03:03 Ответить
Майже чотитри роки ці гніди ******* по Україні, а місцеви гніди марафон для лохів транслюють, та лопатами хочуть , щоб українці відбивалися.
Треба було ще в чотирнадцятому , коли Крим і Донбас здавали кацапам в прямому ефірі з"******** з цієї країни. (все на щось сподівались - а раптом пронесе((;
08.11.2025 02:28 Ответить
08.11.2025 02:28 Ответить
так і вали нах !
чого сидиш воняєш ?

.
08.11.2025 03:40 Ответить
08.11.2025 03:40 Ответить
Ну так це не твоє собаче діло а його особиста справа. Вказувати будеш своєму дідо лисому.
08.11.2025 05:16 Ответить
08.11.2025 05:16 Ответить
А а пітухов забув спросити, до того ж якого ху# кордон закрили? Тому - йди ти на ху×, і не забруднюй повітря.
08.11.2025 06:11 Ответить
08.11.2025 06:11 Ответить
Пітушаро. Де світло?
08.11.2025 06:50 Ответить
08.11.2025 06:50 Ответить
Спілкування показує,що ти кацап вонючий.Хамло.
08.11.2025 07:03 Ответить
08.11.2025 07:03 Ответить
Сразу видно у кого ракеты и работающий впк, а у кого фламинго.
08.11.2025 02:39 Ответить
08.11.2025 02:39 Ответить
Нажаль так воно і є, і це самий точний коментар.
08.11.2025 05:17 Ответить
08.11.2025 05:17 Ответить
Та якраз і не видно - бо світла немає.
08.11.2025 03:27 Ответить
08.11.2025 03:27 Ответить
Українську вчи. Дебіл. Нах, пшекоідіот
08.11.2025 06:51 Ответить
08.11.2025 06:51 Ответить
Не спится.думаю- как же хорошо ,что Пороха тогда не избрали.и где бы тогда Кагал харчевался?
08.11.2025 04:50 Ответить
08.11.2025 04:50 Ответить
Дніпро, Прильоти по Придніпровській ТЕЦ
08.11.2025 05:45 Ответить
08.11.2025 05:45 Ответить
Харківська область, По Зміївській ТЕС прилетіло.

У Харківській області почалися екстрені відключення світла
08.11.2025 05:47 Ответить
08.11.2025 05:47 Ответить
Да, в Харькове внезапно отрубили. Мобильный инет пока работает
08.11.2025 06:04 Ответить
08.11.2025 06:04 Ответить
Атакована Кременчуцька ГЕС у Світловодську (Кіровоградська обл.)
08.11.2025 05:48 Ответить
08.11.2025 05:48 Ответить
Ты реально с польши следишь куда прилетело ?)
08.11.2025 06:40 Ответить
08.11.2025 06:40 Ответить
Воно з польщі - ти кацапко
08.11.2025 06:45 Ответить
08.11.2025 06:45 Ответить
Зачем с польши смотреть куда прилетело ? Какой смысл?
08.11.2025 06:49 Ответить
08.11.2025 06:49 Ответить
Кацапе, смыслысл - то в твоєї бошці. Й твоїх мати, тата, говнодітях. Щоб ви подохли, підари.
08.11.2025 06:55 Ответить
08.11.2025 06:55 Ответить
Женщина лечись,Я Украинец по больше тебя буду
08.11.2025 06:59 Ответить
08.11.2025 06:59 Ответить
Фламінго тобі в ...
08.11.2025 06:52 Ответить
08.11.2025 06:52 Ответить
А тебе бензопилу
08.11.2025 06:55 Ответить
08.11.2025 06:55 Ответить
Як же мене розважає як кацарилі коряво видають себе зп «українців» і намагаються розхитати зраду зсередини - ну такі примітивні смішні істоти )))))
08.11.2025 06:55 Ответить
08.11.2025 06:55 Ответить
Дивись. Не удавись
08.11.2025 06:59 Ответить
08.11.2025 06:59 Ответить
Це все на шо здатна твоя єдина ізвіліна, лаптеножка? )))
08.11.2025 07:25 Ответить
08.11.2025 07:25 Ответить
Нічого. Зараз як вийде найпотужнійший, як пригрозить надпотужними Фламінго, росія як надпотужно злякається! Чекаємо.
08.11.2025 08:26 Ответить
08.11.2025 08:26 Ответить
 
 