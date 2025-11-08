Экстренные отключения света на фоне российской массированной атаки введены в Киеве и ряде областей

В ночь на субботу, 8 ноября, в Киеве и ряде областей введены экстренные отключения электроэнергии на фоне массированной российской атаки.

Об этом сообщает ДТЭК "Киевские электросети", информирует Цензор.НЕТ.

Отключения в столице

"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Где еще введены экстренные отключения?

Кроме Киева, ограничения электроэнергии введены в Киевской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях.

Массированная атака РФ

Напомним, что поздно вечером 7 ноября враг начал атаку "калибрами" и "кинжалами".

Ночью снова была объявлена тревога по всей Украине. Враг поднимал в небо носитель "Кинжалов".

