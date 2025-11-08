Экстренные отключения света на фоне российской массированной атаки введены в Киеве и ряде областей
В ночь на субботу, 8 ноября, в Киеве и ряде областей введены экстренные отключения электроэнергии на фоне массированной российской атаки.
Об этом сообщает ДТЭК "Киевские электросети", информирует Цензор.НЕТ.
Отключения в столице
"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.
Где еще введены экстренные отключения?
Кроме Киева, ограничения электроэнергии введены в Киевской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях.
Массированная атака РФ
Напомним, что поздно вечером 7 ноября враг начал атаку "калибрами" и "кинжалами".
Ночью снова была объявлена тревога по всей Украине. Враг поднимал в небо носитель "Кинжалов".
Треба було ще в чотирнадцятому , коли Крим і Донбас здавали кацапам в прямому ефірі з"******** з цієї країни. (все на щось сподівались - а раптом пронесе((;
чого сидиш воняєш ?
