Новости Атака Калибрами с Черного моря
Враг атакует Украину "Калибрами" и "Кинджалами", - Воздушные силы (обновлено)

Враг запустил крылатые ракеты морского базирования "Калибр" с южного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Группа "Калибров" из Николаевской области на Кропивницкий район Кировоградской области. УР из Николаевской области в Кировоградскую область. Кропивницкий район — внимание", - сказано в сообщении ВС.

Также по всей Украине объявлена воздушная тревоги из-за взлета в РФ носителя ракет "Кинжал" МиГ-31К.

Позже Воздушные силы сообщили о пусках "Кинжалов" в сторону Киевщины.

23:44 - крылатые ракеты "Калибр" двигаются в западном направлении.

"Группа "Калибров" на севере Винницкой области движется в западном направлении", - сообщили в ВС.

23:51 - по сообщению ВС, группа "Калибров" в Винницкой области меняет курс на Киевщину.

23:56 - повторные пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", на Полтавщине двигается в южном направлении. Курс на Кременчуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полковник Черевашенко назначен командующим беспилотными системами ПВО Воздушных сил

крылатые ракеты (911) Воздушные силы (2777) воздушная тревога (847)
Божечки..нехай зіб'ють..

А ще мацкву фламінгами перековбасять

зеля, фламінги де???
07.11.2025 23:37 Ответить
"Загнали чорноморський флот рф на бази"
07.11.2025 23:43 Ответить
Захід дозволяє бити лише по нафтогазу московії, щоб усунути конкурента з ринку. Нас використовують 4 рік.
07.11.2025 23:46 Ответить
ЗСУ має змусити захід ввести війська. Тисяча західних солдат в Україні і жодних обстрілів не буде.
07.11.2025 23:43 Ответить
Цікаво чому?

У зоні бойових дій іноземні війська. Можуть випадково потрапити під роздачу. І кацапи саме так і скажуть.
А Захід зробить вигляд, що повірив.

Кінець.
07.11.2025 23:50 Ответить
Коли західне суспільство отримає перші труни зі своїми - Україна отримає і томагавки і ф-35 і ріпери. Московія не ризикне.
07.11.2025 23:52 Ответить
Ніт.
08.11.2025 00:07 Ответить
Спробуємо?
08.11.2025 00:08 Ответить
23-55 слышно было пролёт баллистики над Харьковом. Куда, сложно понять.
08.11.2025 00:00 Ответить
 
 