Враг атакует Украину "Калибрами" и "Кинджалами", - Воздушные силы (обновлено)
Враг запустил крылатые ракеты морского базирования "Калибр" с южного направления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Группа "Калибров" из Николаевской области на Кропивницкий район Кировоградской области. УР из Николаевской области в Кировоградскую область. Кропивницкий район — внимание", - сказано в сообщении ВС.
Также по всей Украине объявлена воздушная тревоги из-за взлета в РФ носителя ракет "Кинжал" МиГ-31К.
Позже Воздушные силы сообщили о пусках "Кинжалов" в сторону Киевщины.
23:44 - крылатые ракеты "Калибр" двигаются в западном направлении.
"Группа "Калибров" на севере Винницкой области движется в западном направлении", - сообщили в ВС.
23:51 - по сообщению ВС, группа "Калибров" в Винницкой области меняет курс на Киевщину.
23:56 - повторные пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", на Полтавщине двигается в южном направлении. Курс на Кременчуг.
А ще мацкву фламінгами перековбасять
зеля, фламінги де???
У зоні бойових дій іноземні війська. Можуть випадково потрапити під роздачу. І кацапи саме так і скажуть.
А Захід зробить вигляд, що повірив.
Кінець.