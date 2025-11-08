Враг атакует Украину "Калибрами" и "Кинджалами", - Воздушные силы (обновлено)

Враг запустил крылатые ракеты морского базирования "Калибр" с южного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Группа "Калибров" из Николаевской области на Кропивницкий район Кировоградской области. УР из Николаевской области в Кировоградскую область. Кропивницкий район — внимание", - сказано в сообщении ВС.

Также по всей Украине объявлена воздушная тревоги из-за взлета в РФ носителя ракет "Кинжал" МиГ-31К.

Позже Воздушные силы сообщили о пусках "Кинжалов" в сторону Киевщины.

23:44 - крылатые ракеты "Калибр" двигаются в западном направлении.

"Группа "Калибров" на севере Винницкой области движется в западном направлении", - сообщили в ВС.

23:51 - по сообщению ВС, группа "Калибров" в Винницкой области меняет курс на Киевщину.

23:56 - повторные пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", на Полтавщине двигается в южном направлении. Курс на Кременчуг.

