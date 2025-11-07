Ворог атакує Україну "калібрами" та "кинджалами", - Повітряні сили
Ворог запустив крилаті ракети морського базування "Калібр" з південного напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Група Калібрів з Миколаївщини на Кропивницький район Кіровоградщини. КР з Миколаївщини на Кіровоградщину. Кропивницький район — уважно", ідеться у повідомленні ПС.
Також по всій Україні оголошена повіряна тривога через зліт в РФ носія ракет "Кинджал" МіГ-31К.
Згодом Повітряні сили повідомили про пуски "кинджалів" у бік Київщини.
23:44 - крилаті ракети "Калібр" рухаються у західному напрямку.
"Група Калібрів на півночі Вінниччини рухаються в західному напрямку", - повідомили у ПС.
23:51 - за повідомленням ПС, група Калібрів на Вінничині змінює курс на Київщину.
23:56 - повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на Полтавщині рухається в південному напрямку. Курс на Кременчук
У зоні бойових дій іноземні війська. Можуть випадково потрапити під роздачу. І кацапи саме так і скажуть.
А Захід зробить вигляд, що повірив.
Кінець.
Скільки залетіло на територію НАТО шахедів? 20 чи 30.
Німеччину та Бельгію кошмарять дрони. Литву кошмарять аерозонди.
Реакція - рішучі балачки.
Наразі стоїть грохіт