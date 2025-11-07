Ворог атакує Україну "калібрами" та "кинджалами", - Повітряні сили

Ворог запустив крилаті ракети морського базування "Калібр" з південного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Група Калібрів з Миколаївщини на Кропивницький район Кіровоградщини. КР з Миколаївщини на Кіровоградщину. Кропивницький район — уважно", ідеться у повідомленні ПС.

Також по всій Україні оголошена повіряна тривога через зліт в РФ носія ракет "Кинджал" МіГ-31К.

Згодом Повітряні сили повідомили про пуски "кинджалів" у бік Київщини.

23:44 - крилаті ракети "Калібр" рухаються у західному напрямку.

"Група Калібрів на півночі Вінниччини рухаються в західному напрямку", - повідомили у ПС.

23:51 - за повідомленням ПС, група Калібрів на Вінничині змінює курс на Київщину.

23:56 - повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на Полтавщині рухається в південному напрямку. Курс на Кременчук

