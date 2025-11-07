Полковника Черевашенка призначено командувачем безпілотних систем ППО Повітряних сил

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення полковника Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони – заступником командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Відповідний наказ підписав міністр оборони Денис Шмигаль.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Завдання нового командувача

За словами Президента, перед Черевашенком стоїть комплекс ключових завдань, визначених на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Серед пріоритетів:

активне впровадження безпілотних систем у ППО, зокрема дронів-перехоплювачів;

посилення захисту повітряного простору сучасними технологіями;

масштабування виробництва та інтеграції новітніх зразків озброєння.

Хто такий Юрій Черевашенко

Полковник Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО. Останнім часом він займався розробкою та впровадженням дронів-перехоплювачів, які виявляють і знищують ворожі безпілотники.

На новій посаді він відповідатиме за масштабування безпілотної компоненти у Повітряних силах — від тактичних розробок до інтеграції в загальну систему ППО.

