Полковника Черевашенка призначено командувачем безпілотних систем ППО Повітряних сил

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення полковника Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони – заступником командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Відповідний наказ підписав міністр оборони Денис Шмигаль.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Завдання нового командувача

За словами Президента, перед Черевашенком стоїть комплекс ключових завдань, визначених на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.
Серед пріоритетів:

  • активне впровадження безпілотних систем у ППО, зокрема дронів-перехоплювачів;

  • посилення захисту повітряного простору сучасними технологіями;

  • масштабування виробництва та інтеграції новітніх зразків озброєння.

Хто такий Юрій Черевашенко

Полковник Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО. Останнім часом він займався розробкою та впровадженням дронів-перехоплювачів, які виявляють і знищують ворожі безпілотники.

На новій посаді він відповідатиме за масштабування безпілотної компоненти у Повітряних силах — від тактичних розробок до інтеграції в загальну систему ППО.

Зеленський Володимир (27801) ППО (4121) Повітряні сили (3411)
Топ коментарі
+8
Масштабування в українських реаліях це перш за все шалені гроші на "общак", ну а дроне...це вже як доля посміхнеться.
07.11.2025 22:45 Відповісти
+6
Командувач на командувачі і командувачем поганяє.
07.11.2025 23:15 Відповісти
+4
масштабування виробництва та інтеграції новітніх зразків озброєння."зелений лютий 3,14здєц"
07.11.2025 22:37 Відповісти
дрони перехоплювачі це від відсутності ЗРК, вони не рятують від масованих обстрілів шахедами. В нас летіло 60 шахедів, перехопили дронами 9, а 20 прилетіла по місту, а решта полетіла далі. Отже дрони це допоміжний засіб ППО, не можна його відокремлювати в окремий вид.
08.11.2025 07:48 Відповісти
висновок якийсь дитячий, що Вам відомо про кількість перехоплювачів і кількість екіпажів які ними рулили ?
08.11.2025 08:08 Відповісти
Взлетить. Так. Скинути камнем з неба.
07.11.2025 23:08 Відповісти
На новій посаді. На старій зарекомундував.
07.11.2025 23:10 Відповісти
От зеленых оборотней позитива и конструктива ждать не приходится...
08.11.2025 10:04 Відповісти
Може і нормальний командір. Не спорю.
13.11.2025 03:29 Відповісти
У "Мадяра" зявився конкурент - але не факт.....
08.11.2025 00:17 Відповісти
....не виключена рашистсько- зелена пропозиція для "Мадяра" війсковим аташе, в одній з європейських країн як у випадку із Залужним
08.11.2025 09:27 Відповісти
Було б добре
08.11.2025 09:55 Відповісти
для кого "було б добре"?Для рашистів і "зепоцріотів".та рашистської агентури з ОП 100% "було б добре"
08.11.2025 10:42 Відповісти
ну якщо рашистів можна було б вбивати відосіками, то так, і ще, хто ж призначив його, на ОПа?
08.11.2025 12:53 Відповісти
Давно би перемогли телемарафйон.
13.11.2025 03:31 Відповісти
 
 