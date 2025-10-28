УКР
Шахеди" стали небезпечнішими, ніж балістичні ракети, - Зеленський

Росія купує деталі для дронів під виглядом холодильників

Наразі російські ударні "шахеди" можуть нести українським містам більше загрози, ніж балістичні ракети.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами 27 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Небезпека від "шахедів"

"Шахеди" зараз подекуди стали більш небезпечними, ніж балістичні ракети. Ми збиваємо балістичну ракету принаймні там, де у нас стоїть Patriot. А щоб збити таку велику кількість "Шахедів" на такій висоті, потрібно застосовувати все", - заявив Зеленський.

За його словами, ЗСУ застосовують перехоплювачі, F-16, гелікоптери. При цьому багато залежить від погоди.

Чи допомагають перехоплювачі?

"У мороз подивимося, як будемо застосовувати гелікоптери. Перехоплювачі теж різні. Деякі вже на високому рівні, з самонаведенням тощо. Ми йдемо до цього. Все одно в листопаді ми вийдемо на 500-800 перехоплювачів на добу", - додав глава держави.

Він підкреслив, що Україні потрібно підготувати операторів. Багато мобільних вогневих груп стоять на тих чи інших об'єктах, тепер потрібно багато операторів, які з перехоплювачами працюватимуть, і водночас потрібно відповідати далекобійною зброєю на російські атаки.

Що передувало?

  • Раніше Зеленський повідомив, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.
  • Також він наголошував, що усі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані.

Автор: 

Зеленський Володимир (25981) F16 F-16 (710) Шахед (1601)
+5
7 фуфломінго за добу вже було. Тепер 800 перехоплювачів.
показати весь коментар
28.10.2025 10:57 Відповісти
+5
Найнебезпечнішим є те, що маємо такого недолугого президента і його шантрапу при владі!
показати весь коментар
28.10.2025 11:02 Відповісти
+4
якщо людина ідіот, то це надовго (с)
показати весь коментар
28.10.2025 11:02 Відповісти
Свитан 2 года говорит за ракеты с теплоголовками!
показати весь коментар
28.10.2025 10:59 Відповісти
Все так. А які висновки і що треба робити?
Може час встановити сіру зону в рашці вздовж наших коднонів з нею, на 100 км вглибину, а не на москві листя колихати?
показати весь коментар
28.10.2025 11:00 Відповісти
Бенефіс у капітана очевидності
показати весь коментар
28.10.2025 11:11 Відповісти
Коли кацапи будували завод єлабузі хтось звертав на це увагу ,ти є Верховний головнокомандувач в тебе має бути якась стратегія як протидіяти ворогу ,а не розкрадати кошти війського бюджету твоїми друзями.
показати весь коментар
28.10.2025 11:12 Відповісти
какая стратегия? лидор не может скопировать шахед
показати весь коментар
28.10.2025 11:20 Відповісти
Чогож ми не виробляли Шахеди - а видумували велосипед?
показати весь коментар
28.10.2025 11:31 Відповісти
Бреше, як завжди. Просто проти шахедів "придворні виробники" за немалі бюджетні кошти могут хоть щось запропонувати (і на цьому можна красти нонстоп), а проти балістики - немає, та відповідно нема де красти.
показати весь коментар
28.10.2025 11:48 Відповісти
Аби що триндіти, оманська нікчема
показати весь коментар
28.10.2025 11:55 Відповісти
 
 