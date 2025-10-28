РУС
980 9

"Шахеды" стали опаснее, чем баллистические ракеты, - Зеленский

Россия покупает детали для дронов под видом холодильников

Сейчас российские ударные "шахеды" могут нести украинским городам больше угрозы, чем баллистические ракеты.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами 27 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Опасность от "шахедов"

"Шахеды" сейчас кое-где стали более опасными, чем баллистические ракеты. Мы сбиваем баллистическую ракету по крайней мере там, где у нас стоит Patriot. А чтобы сбить такое большое количество "Шахедов" на такой высоте, нужно применять все", - заявил Зеленский.

По его словам, ВСУ применяют перехватчики, F-16, вертолеты. При этом многое зависит от погоды.

Помогают ли перехватчики?

"В мороз посмотрим, как будем применять вертолеты. Перехватчики тоже разные. Некоторые уже на высоком уровне, с самонаведением и так далее. Мы идем к этому. Все равно в ноябре мы выйдем на 500-800 перехватчиков в сутки", - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что Украине нужно подготовить операторов. Много мобильных огневых групп стоят на тех или иных объектах, теперь нужно много операторов, которые с перехватчиками будут работать, и в то же время нужно отвечать дальнобойным оружием на российские атаки.

Что предшествовало?

  • Ранее Зеленский сообщил, что бои на фронте контролируемые, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска.
  • Также он отмечал, что все задачи по дипстрайкам до конца года должны быть полностью реализованы.

Автор: 

Зеленский Владимир (22416) F-16 (591) Шахед (1596)
7 фуфломінго за добу вже було. Тепер 800 перехоплювачів.
28.10.2025 10:57 Ответить
28.10.2025 10:57 Ответить
Свитан 2 года говорит за ракеты с теплоголовками!
28.10.2025 10:59 Ответить
28.10.2025 10:59 Ответить
Все так. А які висновки і що треба робити?
Може час встановити сіру зону в рашці вздовж наших коднонів з нею, на 100 км вглибину, а не на москві листя колихати?
28.10.2025 11:00 Ответить
28.10.2025 11:00 Ответить
якщо людина ідіот, то це надовго (с)
28.10.2025 11:02 Ответить
28.10.2025 11:02 Ответить
Найнебезпечнішим є те, що маємо такого недолугого президента і його шантрапу при владі!
28.10.2025 11:02 Ответить
28.10.2025 11:02 Ответить
Бенефіс у капітана очевидності
28.10.2025 11:11 Ответить
28.10.2025 11:11 Ответить
Коли кацапи будували завод єлабузі хтось звертав на це увагу ,ти є Верховний головнокомандувач в тебе має бути якась стратегія як протидіяти ворогу ,а не розкрадати кошти війського бюджету твоїми друзями.
28.10.2025 11:12 Ответить
28.10.2025 11:12 Ответить
какая стратегия? лидор не может скопировать шахед
28.10.2025 11:20 Ответить
28.10.2025 11:20 Ответить
Чогож ми не виробляли Шахеди - а видумували велосипед?
28.10.2025 11:31 Ответить
28.10.2025 11:31 Ответить
 
 