"Шахеды" стали опаснее, чем баллистические ракеты, - Зеленский

Сейчас российские ударные "шахеды" могут нести украинским городам больше угрозы, чем баллистические ракеты.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами 27 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Опасность от "шахедов"

"Шахеды" сейчас кое-где стали более опасными, чем баллистические ракеты. Мы сбиваем баллистическую ракету по крайней мере там, где у нас стоит Patriot. А чтобы сбить такое большое количество "Шахедов" на такой высоте, нужно применять все", - заявил Зеленский.

По его словам, ВСУ применяют перехватчики, F-16, вертолеты. При этом многое зависит от погоды.

Помогают ли перехватчики?

"В мороз посмотрим, как будем применять вертолеты. Перехватчики тоже разные. Некоторые уже на высоком уровне, с самонаведением и так далее. Мы идем к этому. Все равно в ноябре мы выйдем на 500-800 перехватчиков в сутки", - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что Украине нужно подготовить операторов. Много мобильных огневых групп стоят на тех или иных объектах, теперь нужно много операторов, которые с перехватчиками будут работать, и в то же время нужно отвечать дальнобойным оружием на российские атаки.

Что предшествовало?