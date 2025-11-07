Полковник Черевашенко назначен командующим беспилотными системами ПВО Воздушных сил
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение полковника Юрия Черевашенко командующим беспилотными системами противовоздушной обороны – заместителем командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Соответствующий приказ подписал министр обороны Денис Шмыгаль.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Задачи нового командующего
По словам президента, перед Черевашенко стоит комплекс ключевых задач, определенных на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.
Среди приоритетов:
-
активное внедрение беспилотных систем в ПВО, в частности дронов-перехватчиков;
-
усиление защиты воздушного пространства современными технологиями;
-
масштабирование производства и интеграции новейших образцов вооружения.
Кто такой Юрий Черевашенко
Полковник Черевашенко участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО. В последнее время он занимался разработкой и внедрением дронов-перехватчиков, которые обнаруживают и уничтожают вражеские беспилотники.
На новой должности он будет отвечать за масштабирование беспилотной компоненты в Воздушных силах — от тактических разработок до интеграции в общую систему ПВО.
