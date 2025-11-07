РУС
Полковник Черевашенко назначен командующим беспилотными системами ПВО Воздушных сил

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение полковника Юрия Черевашенко командующим беспилотными системами противовоздушной обороны – заместителем командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Соответствующий приказ подписал министр обороны Денис Шмыгаль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Червашенко

Задачи нового командующего

По словам президента, перед Черевашенко стоит комплекс ключевых задач, определенных на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.
Среди приоритетов:

  • активное внедрение беспилотных систем в ПВО, в частности дронов-перехватчиков;

  • усиление защиты воздушного пространства современными технологиями;

  • масштабирование производства и интеграции новейших образцов вооружения.

Кто такой Юрий Черевашенко

Полковник Черевашенко участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО. В последнее время он занимался разработкой и внедрением дронов-перехватчиков, которые обнаруживают и уничтожают вражеские беспилотники.

На новой должности он будет отвечать за масштабирование беспилотной компоненты в Воздушных силах — от тактических разработок до интеграции в общую систему ПВО.

масштабування виробництва та інтеграції новітніх зразків озброєння."зелений лютий 3,14здєц"
07.11.2025 22:37 Ответить
Масштабування в українських реаліях це перш за все шалені гроші на "общак", ну а дроне...це вже як доля посміхнеться.
07.11.2025 22:45 Ответить
Взлетить. Так. Скинути камнем з неба.
07.11.2025 23:08 Ответить
На новій посаді. На старій зарекомундував.
07.11.2025 23:10 Ответить
Командувач на командувачі і командувачем поганяє.
07.11.2025 23:15 Ответить
Скільки зразу "ватників" у коменти набігло. Так, скоро вашому фюреру пиз...ць🤗
07.11.2025 23:22 Ответить
 
 