В Киеве 8 ноября будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. ИНФОГРАФИКА
В Киеве завтра, 8 ноября, будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.
Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
