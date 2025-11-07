РУС
490 4

В Киеве 8 ноября будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. ИНФОГРАФИКА

В Киеве завтра, 8 ноября, будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

отключение света в Киеве

чтоб вы сгорели,гниды.
07.11.2025 21:08 Ответить
Сволоти кончені, отак ви захистили енергоструктуру та децентралізацію зробили, мразі?
07.11.2025 21:30 Ответить
Как они достали, дебилы. У нас 10 раз в день эти графики меняют. Нахрена так делать? Ну с запасом отключи, но не меняй, люди же планируют что-то делать, работать... Такое впечателние, что специально над людьми издеваются. Или полные дебилы работают.
07.11.2025 21:57 Ответить
В суботу в Києві просто дуже потужне споживання, там працюють п'ять ГЗК і три металургійні заводи - розуміти треба.
07.11.2025 22:10 Ответить
 
 