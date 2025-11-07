Рашисты нанесли удар по объектам энергетики в четырех областях, - Минэнерго

Российские оккупанты нанесли удары по энергетической инфраструктуре в нескольких областях Украины.

Подробности

Так, оккупанты нанесли удары по энергетике Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Графики отключений

Графики почасовых отключений 7 ноября применяются с 8:00 до 21:00 в большинстве областей страны.

Также с 8:00 до 22:00 введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

