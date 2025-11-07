Рашисти вдарили по об’єктах енергетики у чотирьох областях, - Міненерго
Російські окупанти завдали ударів по енергетичній інфраструктурі у кількох областях України.
Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Так, окупанти вдарили по енергетиці Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Графіки відключень
Графіки погодинних відключень 7 листопада застосовуються із 8:00 до 21:00 у більшості областей країни.
Також із 8:00 до 22:00 запроваджено графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
