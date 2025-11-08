Воздушная тревога снова объявлена по всей Украине: враг атакует "кинжалами" и баллистикой (обновлено)
В ночь на 8 ноября около 01:00 ночи в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета в России МиГ-31К.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К, - сообщалось в 00:55.
Куда летят вражеские цели?
Пуск "Кинжал" в направлении Киева, - сообщалось в 01:07.
"Кинжал" на Полтавщине курс на Кременчуг, - сообщалось в 01:09.
Скоростная цель на Киевщине в направлении Житомирщины, - сообщалось в 01:13.
Снова скоростная цель на Киевщине в направлении Житомирщины, - сообщалось в 01:15.
Угроза баллистического вооружения
Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока, - сообщалось в 01:36.
Скоростная цель на Полтавщине курсом на Миргород, - сообщалось в 01:37.
Скоростная цель на Харьковщине, - сообщалось в 01:40.
Напомним, что поздно вечером 7 ноября враг начал атаку "калибрами" и "кинжалами".
Дополняется...
