Воздушная тревога снова объявлена ​​по всей Украине: враг атакует "кинжалами" и баллистикой (обновлено)

В ночь на 8 ноября около 01:00 ночи в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета в России МиГ-31К.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К, - сообщалось в 00:55.

Куда летят вражеские цели?

Пуск "Кинжал" в направлении Киева, - сообщалось в 01:07.

"Кинжал" на Полтавщине курс на Кременчуг, - сообщалось в 01:09.

Скоростная цель на Киевщине в направлении Житомирщины, - сообщалось в 01:13.

Снова скоростная цель на Киевщине в направлении Житомирщины, - сообщалось в 01:15.

Угроза баллистического вооружения

Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока, - сообщалось в 01:36.

Скоростная цель на Полтавщине курсом на Миргород, - сообщалось в 01:37.

Скоростная цель на Харьковщине, - сообщалось в 01:40.

Напомним, что поздно вечером 7 ноября враг начал атаку "калибрами" и "кинжалами".

