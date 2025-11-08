РУС
Воздушная тревога снова объявлена ​​по всей Украине: враг атакует "кинжалами" и баллистикой (обновлено)

В части областей объявили воздушную тревогу из-за баллистической угрозы

В ночь на 8 ноября около 01:00 ночи в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета в России МиГ-31К.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К, - сообщалось в 00:55.

Куда летят вражеские цели?

Пуск "Кинжал" в направлении Киева, - сообщалось в 01:07.

"Кинжал" на Полтавщине курс на Кременчуг, - сообщалось в 01:09.

Скоростная цель на Киевщине в направлении Житомирщины, - сообщалось в 01:13.

Снова скоростная цель на Киевщине в направлении Житомирщины, - сообщалось в 01:15.

Угроза баллистического вооружения

Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока, - сообщалось в 01:36.

Скоростная цель на Полтавщине курсом на Миргород, - сообщалось в 01:37.

Скоростная цель на Харьковщине, - сообщалось в 01:40.

Напомним, что поздно вечером 7 ноября враг начал атаку "калибрами" и "кинжалами".

Читайте также: Враг атакует Украину "Калибрами" и "Кинжалами", - Воздушные силы (обновлено)

Дополняется...

Воздушные силы (2777) воздушная тревога (847)
+6
російські гниди, та здохніть вже ви всі, узькі під*ри, порозбивайтесь вже нарешті
08.11.2025 01:18 Ответить
+6
Якщо ліквідувати 3 сім'ї пілотів - вильотів стане менше. ГУР не працює.
08.11.2025 01:24 Ответить
+5
Коли ж наші прокльони для кацапів матеріалізуються ,
так як дістали нас ці неземні істоти 🤬
08.11.2025 01:23 Ответить
Якщо знищити завод обслуговування і літаки на стоянках - вильотів не буде.
08.11.2025 01:38 Ответить
Міг-31 виготовляється в Нижньому Новгороді на заводі «Сокіл» з 1979 року. Зараз авіаційний завод «Сокіл» виробляє на експорт винищувачі МіГ-29М та МіГ-35, а також ремонтує та модернізує МіГ-31.
08.11.2025 01:41 Ответить
Сім'ю пілота дешевше і легше знищити. Інші добре подумають чи сідати за штурвал.
08.11.2025 01:41 Ответить
Дякуєм ЗСУ яке 4 роки терпить
08.11.2025 01:55 Ответить
Відповісти кацапам немає чим тому , що Кучма зі своїми родичами та собутильниками продав всі українськи ракети, а прострочений наркоша взагалі вже з глузду з'їхав. Ухилянтов розшукують замість ракет.
08.11.2025 01:59 Ответить
У бункері ж все добре, а пересічні хай виживають як хотять.
08.11.2025 02:22 Ответить
Зєлєньській - а де твої, *****, "фламінги"???
08.11.2025 07:48 Ответить
 
 