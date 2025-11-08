Повітряна тривога знову оголошена по всій Україні: ворог атакує "кинджалами" та балістикою

В Україні знову тривога через зліт ворожого МіГ

У ніч на 8 листопада близько 01:00 ночі в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К, - повідомлялося о 00:55.

Куди летять ворожі цілі? 

Пуск "Кинджал" в напрямку Києва, - повідомлялося о 01:07.

"Кинджал" на Полтавщині курс на Кременчук, - повідомлялося о 01:09.

Швидкісна ціль на Київщині в напрямку Житомирщини, - повідомлялося о 01:13. 

Знову швидкісна ціль на Київщині в напрямку Житомирщини, - повідомлялося о 01:15.

Загроза балістичного озброєння

Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу, - повідомлялося о 01:36.

Швидкісна ціль на Полтавщині курсом на Миргород, - повідомлялося о 01:37.

Швидкісна ціль на Харківщині, - повідомлялося о 01:40. 

Нагадаємо, що пізно ввечері 7 листопада ворог почав атаку "калібрами" та "кинджалами".

Читайте також: Ворог атакує Україну "калібрами" та "кинджалами", - Повітряні сили (оновлено)

Доповнюється... 

Топ коментарі
+7
російські гниди, та здохніть вже ви всі, узькі під*ри, порозбивайтесь вже нарешті
08.11.2025 01:18 Відповісти
+6
Якщо ліквідувати 3 сім'ї пілотів - вильотів стане менше. ГУР не працює.
08.11.2025 01:24 Відповісти
+5
Коли ж наші прокльони для кацапів матеріалізуються ,
так як дістали нас ці неземні істоти 🤬
08.11.2025 01:23 Відповісти
Якщо знищити завод обслуговування і літаки на стоянках - вильотів не буде.
08.11.2025 01:38 Відповісти
Міг-31 виготовляється в Нижньому Новгороді на заводі «Сокіл» з 1979 року. Зараз авіаційний завод «Сокіл» виробляє на експорт винищувачі МіГ-29М та МіГ-35, а також ремонтує та модернізує МіГ-31.
08.11.2025 01:41 Відповісти
Сім'ю пілота дешевше і легше знищити. Інші добре подумають чи сідати за штурвал.
08.11.2025 01:41 Відповісти
Дякуєм ЗСУ яке 4 роки терпить
08.11.2025 01:55 Відповісти
Відповісти кацапам немає чим тому , що Кучма зі своїми родичами та собутильниками продав всі українськи ракети, а прострочений наркоша взагалі вже з глузду з'їхав. Ухилянтов розшукують замість ракет.
08.11.2025 01:59 Відповісти
У бункері ж все добре, а пересічні хай виживають як хотять.
08.11.2025 02:22 Відповісти
Зєлєньській - а де твої, *****, "фламінги"???
08.11.2025 07:48 Відповісти
А де їм бути, якщо 30 років "інженер" був синонімом слова "лох"?
08.11.2025 13:05 Відповісти
 
 