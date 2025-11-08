Повітряна тривога знову оголошена по всій Україні: ворог атакує "кинджалами" та балістикою
У ніч на 8 листопада близько 01:00 ночі в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К, - повідомлялося о 00:55.
Куди летять ворожі цілі?
Пуск "Кинджал" в напрямку Києва, - повідомлялося о 01:07.
"Кинджал" на Полтавщині курс на Кременчук, - повідомлялося о 01:09.
Швидкісна ціль на Київщині в напрямку Житомирщини, - повідомлялося о 01:13.
Знову швидкісна ціль на Київщині в напрямку Житомирщини, - повідомлялося о 01:15.
Загроза балістичного озброєння
Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу, - повідомлялося о 01:36.
Швидкісна ціль на Полтавщині курсом на Миргород, - повідомлялося о 01:37.
Швидкісна ціль на Харківщині, - повідомлялося о 01:40.
Нагадаємо, що пізно ввечері 7 листопада ворог почав атаку "калібрами" та "кинджалами".
Доповнюється...
так як дістали нас ці неземні істоти 🤬