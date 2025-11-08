Екстрені відключення світла на тлі російської масованої атаки запроваджено у Києві та низці областей
У ніч на суботу, 8 листопада, у Києві та низці областей запроваджено екстрені відключення електроенергії на тлі масованої російської атаки.
Про це повідомляє ДТЕК "Київські електромережі", інформує Цензор.НЕТ.
Відключення у столиці
"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії", - сказано в повідомленні.
Де ще запроваджено екстрені відключення?
Крім Києва, обмеження електроенергії запровадили у Київській, Дніпропетровській, Черкаській і Кіровоградській областях.
Масована атака РФ
Нагадаємо, що пізно ввечері 7 листопада ворог почав атаку "калібрами" та "кинджалами".
Вночі знову була оголошена тривога по всій Україні. Ворог піднімав в небо носій "Кинджалів".
Топ коментарі
+30 Malloy Kumpfer
показати весь коментар08.11.2025 02:39 Відповісти Посилання
+18 Александр Иванов #590191
показати весь коментар08.11.2025 02:22 Відповісти Посилання
+16 stanis nasvaiko
показати весь коментар08.11.2025 02:28 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Треба було ще в чотирнадцятому , коли Крим і Донбас здавали кацапам в прямому ефірі з"******** з цієї країни. (все на щось сподівались - а раптом пронесе((;
чого сидиш воняєш ?
.
У Харківській області почалися екстрені відключення світла