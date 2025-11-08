Екстрені відключення світла на тлі російської масованої атаки запроваджено у Києві та низці областей

У ніч на суботу, 8 листопада, у Києві та низці областей запроваджено екстрені відключення електроенергії на тлі масованої російської атаки.

Про це повідомляє ДТЕК "Київські електромережі", інформує Цензор.НЕТ.

Відключення у столиці

"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії", - сказано в повідомленні.

Де ще запроваджено екстрені відключення?

Крім Києва, обмеження електроенергії запровадили у Київській, Дніпропетровській, Черкаській і Кіровоградській областях.

Масована атака РФ

Нагадаємо, що пізно ввечері 7 листопада ворог почав атаку "калібрами" та "кинджалами".

Вночі знову була оголошена тривога по всій Україні. Ворог піднімав в небо носій "Кинджалів".

