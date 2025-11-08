Война закончится, когда Россия потеряет энергетические доходы, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что ночная атака РФ с 450 дронами и 45 ракетами доказывает: Путина можно остановить только усилением санкций и ударом по энергетическим доходам России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы МИД Украины в соцсети Х.

"Ночная массированная атака России с использованием 450 беспилотников и 45 ракет, включая баллистические, убила по меньшей мере двух человек и ранила по меньшей мере одиннадцать, включая двух детей", - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что вражеские удары в очередной раз были направлены на повседневную жизнь людей. Они "лишили громады электроэнергии, воды и отопления, разрушили критически важную инфраструктуру и повредили железнодорожные сети".

"Путин продолжает террор, потому что он все еще верит, что может победить и избежать ответственности за все совершенные преступления", - подчеркнул министр.

Сибига отметил, что для завершения этой войны необходимо достаточное международное давление, которое заставит Путина остановиться.

"Война закончится, когда мы лишим Россию энергетических доходов, ослабим ее военную машину ударами дальнего действия и лишим Путина иллюзий, что его террор приведет его куда-то, кроме скамьи подсудимых специального трибунала", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Массированный комбинированный удар 8 ноября

Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".

Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.

В столице в результате падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. В результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, в результате вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.

Россияне также нанесли удар по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.

Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской общине Харьковской области. В поселке Коротич в результате атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждены несколько автомобилей. В результате удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.

Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.