Россия наращивает удары по локомотивным депо, - Кулеба

Российские войска снова атаковали критическую инфраструктуру - энергетику, железную дорогу и гражданские объекты. Есть погибшие и раненые, задерживаются поезда, продолжается восстановление.

об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба

"Еще одна ночь под российскими ударами. Враг снова атаковал критическую инфраструктуру и гражданские объекты. К сожалению, есть погибшие и раненые. Пострадали Днепропетровщина, Киев и Киевщина, Кировоградщина, Николаевщина, Полтавщина, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Запорожье", - отметил Кулеба.

По его словам, в нескольких регионах в результате ракетно-дроновых атак на энергетику есть перебои с тепло- и водоснабжением, продолжается восстановление, разворачиваются дополнительные резервные источники питания.

"Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры существенно задерживается ряд поездов. Враг наращивает удары по локомотивным депо. В результате атак в Полтавской области на нескольких станциях отсутствует электроснабжение, повреждена контактная сеть на отдельных участках", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что восстановительные работы начались сразу, чтобы обеспечить бесперебойность движения. На части направлений задействованы тепловозы и скоординированные пересадки. Железнодорожники работают на местах, чтобы как можно быстрее восстановить инфраструктуру и вернуть движение к привычному ритму.

Массированный комбинированный удар 8 ноября

Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал". Воздушные тревоги объявлялись в большинстве регионов.

Первые группы БПЛА зашли с востока, в дальнейшем атака набирала масштабы - фиксировалась активность тактической авиации РФ, новые волны дронов с Черного моря, а также ракеты, направленные на центральные и северные области Украины.

Под угрозой находились:

Киев и Киевская область - неоднократно сообщалось о вражеских БПЛА над столицей и пригородами, работала ПВО.

Полтавская область - фиксировали пуски "Кинжалов" в направлении Кременчуга.

Черниговская, Сумская, Харьковская области - несколько волн БПЛА с севера и РФ.

Одесская и Николаевская области - угроза ударов с моря.

Днепропетровская, Черкасская, Запорожская области - движение дронов и ракет в направлении крупных городов.

Херсонская область - атаки с севера и Черного моря.

Наибольшая активность фиксировалась в промежутке с полуночи до 06:00: ПВО сообщала о группах "Шахедов", курсировавших в направлении Киевщины, Полтавщины, Днепра и Центральной Украины.