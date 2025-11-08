Росія нарощує удари по локомотивних депо, - Кулеба

Російські війська знову атакували критичну інфраструктуру - енергетику, залізницю та цивільні об’єкти. Є загиблі й поранені, затримуються поїзди, триває відновлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба

"Ще одна ніч під російськими ударами. Ворог знову атакував критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти. На жаль, є загиблі та поранені. Постраждали Дніпропетровщина, Київ та Київщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Полтавщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Запоріжжя", - зазначив Кулеба.

За його словами, у кількох регіонах внаслідок ракетно-дронових атак на енергетику є перебої із тепло- й водопостачанням, триває відновлення, розгортаються додаткові резервні живленння.

"Через пошкодження залізничної інфраструктури суттєво затримується низка поїздів. Ворог нарощує удари по локомотивних депо. Внаслідок атак на Полтавщині на кількох станціях відсутнє електропостачання, пошкоджено контактну мережу на окремих ділянках", - підкреслив Кулеба.

Він додав, що відновлювальні роботи стартували відразу, щоб забезпечити безперебійність руху. На частині напрямків задіяні тепловози і скоординовані пересадки. Залізничники працюють на місцях, аби якнайшвидше відновити інфраструктуру та повернути рух до звичного ритму.

Масований комбінований удар 8 листопада

Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал". Повітряні тривоги оголошувались у більшості регіонів.

Перші групи БпЛА зайшли зі сходу, надалі атака набирала масштабів - фіксувалася активність тактичної авіації РФ, нові хвилі дронів з Чорного моря, а також ракети, спрямовані на центральні та північні області України.

Під загрозою перебували:

Київ та Київська область - неодноразово повідомлялось про ворожі БпЛА над столицею та передмістями, працювала ППО.

Полтавщина - фіксували пуски "Кинджалів" у напрямку Кременчука.

Чернігівська, Сумська, Харківська області - кілька хвиль БпЛА з півночі та РФ.

Одещина та Миколаївщина - загроза ударів з моря.

Дніпропетровщина, Черкащина, Запоріжжя - рух дронів і ракет у напрямку великих міст.

Херсонщина - атаки з півночі та Чорного моря.

Найбільша активність фіксувалась у проміжку з опівночі до 06:00: ППО повідомляла про групи "Шахедів", що курсували у напрямку Київщини, Полтавщини, Дніпра та Центральної України.