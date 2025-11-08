Росія нарощує удари по локомотивних депо, - Кулеба

Масована атака РФ: пошкоджена енергетика і залізниця, є жертви

Російські війська знову атакували критичну інфраструктуру - енергетику, залізницю та цивільні об’єкти. Є загиблі й поранені, затримуються поїзди, триває відновлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба

"Ще одна ніч під російськими ударами. Ворог знову атакував критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти. На жаль, є загиблі та поранені. Постраждали Дніпропетровщина, Київ та Київщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Полтавщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Запоріжжя", - зазначив Кулеба.

За його словами, у кількох регіонах внаслідок ракетно-дронових атак на енергетику є перебої із тепло- й водопостачанням, триває відновлення, розгортаються додаткові резервні живленння.

"Через пошкодження залізничної інфраструктури суттєво затримується низка поїздів. Ворог нарощує удари по локомотивних депо. Внаслідок атак на Полтавщині на кількох станціях відсутнє електропостачання, пошкоджено контактну мережу на окремих ділянках", - підкреслив Кулеба.

Він додав, що відновлювальні роботи стартували відразу, щоб забезпечити безперебійність руху. На частині напрямків задіяні тепловози і скоординовані пересадки. Залізничники працюють на місцях, аби якнайшвидше відновити інфраструктуру та повернути рух до звичного ритму.

Масований комбінований удар 8 листопада

Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал". Повітряні тривоги оголошувались у більшості регіонів.

Перші групи БпЛА зайшли зі сходу, надалі атака набирала масштабів - фіксувалася активність тактичної авіації РФ, нові хвилі дронів з Чорного моря, а також ракети, спрямовані на центральні та північні області України.

Під загрозою перебували:

  • Київ та Київська область - неодноразово повідомлялось про ворожі БпЛА над столицею та передмістями, працювала ППО.

  • Полтавщина - фіксували пуски "Кинджалів" у напрямку Кременчука.

  • Чернігівська, Сумська, Харківська області - кілька хвиль БпЛА з півночі та РФ.

  • Одещина та Миколаївщина - загроза ударів з моря.

  • Дніпропетровщина, Черкащина, Запоріжжя - рух дронів і ракет у напрямку великих міст.

  • Херсонщина - атаки з півночі та Чорного моря.

Найбільша активність фіксувалась у проміжку з опівночі до 06:00: ППО повідомляла про групи "Шахедів", що курсували у напрямку Київщини, Полтавщини, Дніпра та Центральної України.

а залізниця ростов маріуполь мелітополь чонгар, катається собі та не париться!
мало того, підари паралельно будують ще одну залізницю.

всьо?
08.11.2025 11:32
О , ще один докладач, і що з цією інформацією простому люду робити? Вже 3000 км не буде?
08.11.2025 11:29
Кацапня методично знищує життєво важливі об'єкти, а ми тільки за орками дронами ганяємось... На жаль...
08.11.2025 11:31
Така реальність війни, коли сили не рівні. Дива не буває.
08.11.2025 14:29
Себе сюди не приписуй,то ЗСУ,ти тільки ʼʼбойовий ʼʼ хомʼячок
08.11.2025 21:18
Дядя саша, ти дурак?
08.11.2025 22:00
Просто більшість навіть на цьому сайті нічим не дотична до боротьби з нечистю.галасують добре,та робити хоть щось не хочуть.тільки не треба про ,,економічний фронтʼʼ,це не смішно навіть.
10.11.2025 00:40
Тяжело бить по инфраструктуре москальни когда потужный и его потужные менеджеры разворовали все бабки на ракеты и дроны
08.11.2025 11:49
Походу, безкоштовні поїздки з грабельками на дачу Укрзалізницею відміняються🙄🤔
08.11.2025 11:34
А Україна?
08.11.2025 11:37
крадуть........ВСЕ, більше ніфіга ця влада не здатна
08.11.2025 12:24
За логікою зеленського,керівник Укрзалізниці ,зате що допустив руйнування залізничної інфраструктури повинен негайно бути заарештований.
08.11.2025 14:23
СПОКІЙНО, НЕ ХВИЛЮЙТЕСЬ,ПРОДОВЖУЙТЕ ЖАРИТИ ШАШЛИКИ,ПРЕЗИДЕНТ ВЖЕ НАНІС ПОТУЖНОПТУДНІЙ УДАР ВІДОСІКОМ У ВІДПОВІДЬ НА АТАКИ НА ДЕПО!
3000КМ КОЖНОМУ ТА КОЖНІЙ, ОТАК !
3000КМ КОЖНОМУ ТА КОЖНІЙ, ОТАК !
08.11.2025 14:57
Зовсім не гріх повчитись у кацапів -їм залізниця надважлива . Переключіться з НПЗ на залізницю.. її ніяк не закриють через велику протяжність
