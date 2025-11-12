Сибига приступил к работе в Канаде: глава МИД Ананд объявила о новых санкциях против энергетики и киберинфраструктуры РФ

Глава МИД Украины Андрей Сибига приступил к участию в заседании министров иностранных дел стран Группы семи в Канаде и провел двусторонние переговоры со своей канадской коллегой Анитой Ананд.

Усиление потенциала и обороны Украины

Министр заявил, что на заседании партнеры обсудят усиление дальнобойных возможностей Украины, увеличение инвестиций в украинские инновации и оборонную промышленность, а также сосредоточатся на практических шагах для достижения справедливого и всеобъемлющего мира.



"Наша оборонная промышленность сейчас растет самыми быстрыми в мире темпами. Украина готова делиться опытом и начинать совместное производство с ближайшими союзниками, включая Канаду. Это будет наш вклад в вашу безопасность", – отметил Сибига.

Кроме того, Сибига призвал государства G-7 увеличить инвестиции в украинское производство ракет и дронов, противовоздушную оборону и боеприпасы.

Давление на РФ

Глава МИД подчеркнул, что Россия продолжает отвергать мир и усиливать террор. По словам украинского дипломата, Путин все еще питает иллюзию, что может победить, хотя в реальности он потерял более миллиона солдат и не достиг ни одной стратегической цели.



"Крайне важно усилить поддержку Украины и увеличить давление на Россию. Мы должны сделать цену продолжения войны невыносимой и опасной для Путина и его режима. Достаточное давление заставит Россию прекратить войну", - отметил он.

Угроза для ядерной безопасности

По словам дипломата, оккупация Россией Запорожской атомной электростанции и ее преднамеренные удары по элементам Чернобыльской, Хмельницкой и Ровенской АЭС представляют серьезную угрозу для европейской и мировой ядерной безопасности.

Санкции Канады против РФ

Канадская министр Анита Ананд объявила о новом санкционном пакете Канады против России. В него вошли ограничения в отношении 100 танкеров российского "теневого флота", 13 человек и 11 компаний, в частности производителей и разработчиков дронов, а также нескольких российских предприятий, занимающихся сжиженным природным газом.

Впервые Канада также наложила санкции на компании, которые поддерживают киберинфраструктуру России, используемую в ее гибридных стратегиях против Украины.



"Как председательствующая страна в Группе семи в 2025 году, Канада определила своим приоритетом поддержку и усиление нашей помощи Украине", – заявила глава МИД Канады.

Сотрудничество Украины и Канады

Сибига выразил глубокую благодарность Канаде за лидерство в Группе семи, энергетическую помощь, в частности за последний пакет помощи на сумму 70 миллионов долларов. Он отметил недавний успешный визит премьер-министра Канады Марка Карни в Украину. Министр также поблагодарил Канаду за активную роль в Коалиции за возвращение украинских детей, вклады в рамках PURL и другую поддержку.

Глава МИД подчеркнул, что связи между Украиной и Канадой основаны на прочных связях между нашими людьми. Он выразил благодарность всем украинцам в Канаде, всем нашим общинам, за их активную роль, голос и усилия по поддержке нашего государства.