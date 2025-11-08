ЕС начал подготовку 20-го пакета санкций против России

Евросоюз приступил к подготовке нового, уже 20-го пакета санкций против России из-за ее агрессивной войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на пресс-службу литовского министерства финансов.

По словам Вайтекунаса, Евросоюз должен продолжать оказывать давление не только на Россию, но и на Беларусь, учитывая "регулярные гибридные атаки".

"Мы рады, что в конце октября на уровне ЕС был согласован очередной пакет санкций, уже 19-й, но необходимо усилить дальнейшее давление, в частности на российский энергетический и финансовый сектор. Поэтому мы должны начать серьезные обсуждения следующего пакета санкций", - заявил литовский министр.

Санкции против Беларуси и борьба с обходом ограничений

Вайтекунас подчеркнул, что Евросоюзу следует усилить меры против Беларуси, "приведя их в соответствие с действующими против России и введя дополнительные ограничения". По словам Альбукерке, процесс подготовки новых мер в отношении Минска пока находится на ранней стадии.

"Мы работаем с третьими странами, поскольку среди них есть такие, которые способствуют обходу санкций", - уточнила европейский комиссар, слова которой приводит агентство ТАСС.

Основные цифры и факты о санкциях против РФ

За десять месяцев 2025 года бюджет РФ получил 7,5 трлн рублей доходов от нефти и газа, на 2 трлн меньше, чем в прошлом году.

Падение доходов ускоряется: с начала года снижение составило 14%, в октябре – 21%.

Под санкциями сейчас 70% российской нефти, идущей на экспорт.

Даже уменьшение экспорта Роснефти и Лукойла на 5-10% будет стоить бюджету РФ около 120 млрд рублей ежемесячно.

Средняя цена на нефть Urals в октябре – $53,99 за баррель, ниже запланированных $70.

Минфин РФ снизил прогноз доходов от энергоресурсов почти на 22% – до 8,6 трлн рублей.

