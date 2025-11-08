РУС
313 7

ЕС начал подготовку 20-го пакета санкций против России

Новые санкции ЕС против России и Беларуси: старт обсуждений 20-го пакета

Евросоюз приступил к подготовке нового, уже 20-го пакета санкций против России из-за ее агрессивной войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на пресс-службу литовского министерства финансов.

По словам Вайтекунаса, Евросоюз должен продолжать оказывать давление не только на Россию, но и на Беларусь, учитывая "регулярные гибридные атаки".

"Мы рады, что в конце октября на уровне ЕС был согласован очередной пакет санкций, уже 19-й, но необходимо усилить дальнейшее давление, в частности на российский энергетический и финансовый сектор. Поэтому мы должны начать серьезные обсуждения следующего пакета санкций", - заявил литовский министр.

Бюджетная "дыра" РФ в 2025 году может достичь 5,7 трлн рублей

Санкции против Беларуси и борьба с обходом ограничений

Вайтекунас подчеркнул, что Евросоюзу следует усилить меры против Беларуси, "приведя их в соответствие с действующими против России и введя дополнительные ограничения". По словам Альбукерке, процесс подготовки новых мер в отношении Минска пока находится на ранней стадии.

"Мы работаем с третьими странами, поскольку среди них есть такие, которые способствуют обходу санкций", - уточнила европейский комиссар, слова которой приводит агентство ТАСС.

Основные цифры и факты о санкциях против РФ

  • За десять месяцев 2025 года бюджет РФ получил 7,5 трлн рублей доходов от нефти и газа, на 2 трлн меньше, чем в прошлом году.

  • Падение доходов ускоряется: с начала года снижение составило 14%, в октябре – 21%.

  • Под санкциями сейчас 70% российской нефти, идущей на экспорт.

  • Даже уменьшение экспорта Роснефти и Лукойла на 5-10% будет стоить бюджету РФ около 120 млрд рублей ежемесячно.

  • Средняя цена на нефть Urals в октябре – $53,99 за баррель, ниже запланированных $70.

  • Минфин РФ снизил прогноз доходов от энергоресурсов почти на 22% – до 8,6 трлн рублей.

Украина синхронизировала с ЕС 19-й пакет санкций против РФ, - Зеленский

Автор: 

Беларусь (8080) россия (97974) санкции (12017) Евросоюз (17793)
До сраки всі ці санкції якщо їх капають з піпетки а найболючіші санкції Тампон або Європа знімає. Єдині санкції які працюють це ракетні удари по Сосії
08.11.2025 10:13 Ответить
Цікаво, а сотка буде ?
08.11.2025 10:15 Ответить
навряд, у нас люди раніше закінчаться.....санкції це казки для дурників досі вважають ес за демократичний центр цивілізації
08.11.2025 10:33 Ответить
Щось ці санкції пусте місце
08.11.2025 10:19 Ответить
Юбилейный.
08.11.2025 10:21 Ответить
по прийняттю треба об'явити свято,хоча дай бог щоб до 25,12,2025 вспіли,як раз під ялинку ,,подарунок,,
08.11.2025 10:35 Ответить
 
 