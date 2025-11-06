Бюджетная "дыра" РФ в 2025 году может достичь 5,7 трлн рублей

Россия стремительно теряет доходы от продажи энергоресурсов. Как сообщает Цензор.НЕТ, падение доходов связано с низкими ценами на нефть и новыми санкциями. Об этом свидетельствуют данные российского Минфина.

Санкции создают проблемы бюджету РФ

В октябре в российский бюджет поступило 888,6 млрд рублей налогов от нефтяных и газовых компаний, что на 27% меньше, чем в прошлом году.

Основной налог на добычу полезных ископаемых снизился на 26% – с 908,1 млрд до 671,3 млрд рублей.

"Новые санкции против Роснефти и Лукойла создадут дополнительные проблемы бюджету, потому что эти компании дают половину экспорта нефти из РФ", – отмечают аналитики.

Основные цифры и факты

За десять месяцев 2025 года бюджет РФ получил 7,5 трлн рублей доходов от нефти и газа, на 2 трлн меньше, чем в прошлом году.

Падение доходов ускоряется: с начала года снижение составило 14%, в октябре – 21%.

Под санкциями сейчас 70% российской нефти, идущей на экспорт.

Даже уменьшение экспорта Роснефти и Лукойла на 5-10% будет стоить бюджету РФ около 120 млрд рублей ежемесячно.

Средняя цена на нефть Urals в октябре – $53,99 за баррель, ниже запланированных $70.

Минфин РФ снизил прогноз доходов от энергоресурсов почти на 22% – до 8,6 трлн рублей.

Прогнозируется, что бюджетная "дыра" в России достигнет 5,7 трлн рублей в 2025 году и превысит 10 трлн в следующие три года.

Ранее мы писали, что из-за дефицита бюджета после санкций Кремль сокращает соцподдержку и увеличивает налоги.