РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9321 посетитель онлайн
Новости Санкции против России
651 7

Бюджетная "дыра" РФ в 2025 году может достичь 5,7 трлн рублей

Россия теряет миллиарды рублей из-за санкций и падения цен на нефть

Россия стремительно теряет доходы от продажи энергоресурсов. Как сообщает Цензор.НЕТ, падение доходов связано с низкими ценами на нефть и новыми санкциями. Об этом свидетельствуют данные российского Минфина.

Санкции создают проблемы бюджету РФ

В октябре в российский бюджет поступило 888,6 млрд рублей налогов от нефтяных и газовых компаний, что на 27% меньше, чем в прошлом году.

Основной налог на добычу полезных ископаемых снизился на 26% – с 908,1 млрд до 671,3 млрд рублей.

"Новые санкции против Роснефти и Лукойла создадут дополнительные проблемы бюджету, потому что эти компании дают половину экспорта нефти из РФ", – отмечают аналитики.

Основные цифры и факты

  • За десять месяцев 2025 года бюджет РФ получил 7,5 трлн рублей доходов от нефти и газа, на 2 трлн меньше, чем в прошлом году.

  • Падение доходов ускоряется: с начала года снижение составило 14%, в октябре – 21%.

  • Под санкциями сейчас 70% российской нефти, идущей на экспорт.

  • Даже уменьшение экспорта Роснефти и Лукойла на 5-10% будет стоить бюджету РФ около 120 млрд рублей ежемесячно.

  • Средняя цена на нефть Urals в октябре – $53,99 за баррель, ниже запланированных $70.

  • Минфин РФ снизил прогноз доходов от энергоресурсов почти на 22% – до 8,6 трлн рублей.

Прогнозируется, что бюджетная "дыра" в России достигнет 5,7 трлн рублей в 2025 году и превысит 10 трлн в следующие три года.

Ранее мы писали, что из-за дефицита бюджета после санкций Кремль сокращает соцподдержку и увеличивает налоги.

Автор: 

нефть (2066) россия (97958) санкции (12014) экономика (3920)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чудово.
Коли перемога.
показать весь комментарий
06.11.2025 20:59 Ответить
Для мене пох шо в рашці - індикатор фронт
показать весь комментарий
06.11.2025 20:59 Ответить
по фронту у них только продвижение, они готовы на такой размер как мы видим
показать весь комментарий
06.11.2025 21:01 Ответить
показать весь комментарий
06.11.2025 21:03 Ответить
Кацапи вже давно народ-під@рас, тому підуть прямісінько в жопу.
показать весь комментарий
06.11.2025 21:09 Ответить
Замулювання очей перед Порковськом...
показать весь комментарий
06.11.2025 21:34 Ответить
 
 