Кремль готовит повышение налогов и сокращение социальных льгот, тогда как сенаторы и губернаторы возьмут на себя основную волну критики.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Российские власти готовят граждан к дальнейшему ухудшению уровня жизни на фоне рекордного бюджетного дефицита, который в 2025 году достигнет 5,74 трлн рублей", - отмечают в СВРУ.

По информации разведки, чтобы покрыть недостаток средств, Кремль планирует повышение налогов и сокращение социальных льгот, используя сенаторов и губернаторов как "громоотводы", которые берут на себя основную волну критики.

В планах российских властей — повышение НДС с 20 % до 22 %, снижение порога для упрощенной системы налогообложения и пересмотр льгот для самозанятых граждан, которые сейчас платят только 4-6 % налога. Режим самозанятости могут отменить уже в 2026 году.

Социальные взносы

Также обсуждается введение социальных взносов для официально нетрудоустроенных, фрилансеров и тех, кто работает неофициально. Под предлогом "социальной справедливости" эти инициативы увеличивают нагрузку на население.

Кроме того, планируется сокращение социальных программ: материнский капитал могут выплачивать только за третьего ребенка, а программы "семейной ипотеки" передадут на финансирование регионам.

Повышение налога

Местные бюджеты, дефицитные в 68 регионах, вынуждены повышать транспортные налоги и плату за парковку, становясь первой линией непопулярных решений.

"Эти изменения - следствие войны, ведь после введенных санкций за агрессию произошло падение доходов РФ. Кремль фактически меняет социальный контракт с гражданами: раньше "Вы не протестуете - мы гарантируем стабильность", теперь формула проста: "Вы поддерживаете режим - платите больше", - говорится в сообщении СВРУ.

