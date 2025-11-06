Из-за дефицита бюджета после санкций Кремль сокращает соцподдержку и увеличивает налоги, - СВР
Кремль готовит повышение налогов и сокращение социальных льгот, тогда как сенаторы и губернаторы возьмут на себя основную волну критики.
Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Российские власти готовят граждан к дальнейшему ухудшению уровня жизни на фоне рекордного бюджетного дефицита, который в 2025 году достигнет 5,74 трлн рублей", - отмечают в СВРУ.
По информации разведки, чтобы покрыть недостаток средств, Кремль планирует повышение налогов и сокращение социальных льгот, используя сенаторов и губернаторов как "громоотводы", которые берут на себя основную волну критики.
В планах российских властей — повышение НДС с 20 % до 22 %, снижение порога для упрощенной системы налогообложения и пересмотр льгот для самозанятых граждан, которые сейчас платят только 4-6 % налога. Режим самозанятости могут отменить уже в 2026 году.
Социальные взносы
Также обсуждается введение социальных взносов для официально нетрудоустроенных, фрилансеров и тех, кто работает неофициально. Под предлогом "социальной справедливости" эти инициативы увеличивают нагрузку на население.
Кроме того, планируется сокращение социальных программ: материнский капитал могут выплачивать только за третьего ребенка, а программы "семейной ипотеки" передадут на финансирование регионам.
Повышение налога
Местные бюджеты, дефицитные в 68 регионах, вынуждены повышать транспортные налоги и плату за парковку, становясь первой линией непопулярных решений.
"Эти изменения - следствие войны, ведь после введенных санкций за агрессию произошло падение доходов РФ. Кремль фактически меняет социальный контракт с гражданами: раньше "Вы не протестуете - мы гарантируем стабильность", теперь формула проста: "Вы поддерживаете режим - платите больше", - говорится в сообщении СВРУ.
