УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9367 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Розвідка України
1 016 4

Через дефіцит бюджету після санкцій Кремль скорочує соцпідтримку і збільшує податки, - СЗР

США запровадили санкції проти трьох російських компаній та низки кораблів РФ

Кремль готує підвищення податків і скорочення соціальних пільг, тоді як сенатори й губернатори візьмуть на себе основну хвилю критики.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

"Російська влада готує громадян до подальшого погіршення рівня життя на тлі рекордного бюджетного дефіциту, який у 2025 році сягне 5,74 трлн рублів", - зазначають у СЗРУ.

За інформацією розвідки, щоб покрити нестачу коштів, Кремль планує підвищення податків і скорочення соціальних пільг, використовуючи сенаторів і губернаторів як "громовідводи", які беруть на себе основну хвилю критики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР оприлюднило схему російського БпЛА "Оріон" та дані підприємств, залучених у його виробництві. ФОТО

У планах російської влади - підвищення ПДВ із 20 % до 22 %, зменшення порогу для спрощеної системи оподаткування та перегляд пільг для самозайнятих громадян, які нині платять лише 4-6 % податку. Режим самозайнятості можуть скасувати вже у 2026 році.

Соціальні внески

Також обговорюється введення соціальних внесків для офіційно непрацевлаштованих, фрилансерів і тих, хто працює неофіційно. Під приводом "соціальної справедливості" ці ініціативи збільшують навантаження на населення.

Крім того, планується скорочення соціальних програм: материнський капітал можуть виплачувати лише за третю дитину, а програми "сімейної іпотеки" передадуть на фінансування регіонів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія перетворюється на ресурсну базу Китаю, а місцеві громади не отримують обіцяних вигод, - СЗР

Підвищення податку

Місцеві бюджети, дефіцитні у 68 регіонах, змушені підвищувати транспортні податки та плату за паркування, стаючи першою лінією непопулярних рішень.

"Ці зміни - наслідок війни, адже після введених санкцій за агресію відбулося падіння доходів РФ. Кремль фактично змінює соціальний контракт із громадянами: раніше "Ви не протестуєте - ми гарантуємо стабільність", тепер формула проста: "Ви підтримуєте режим - платіть більше", - йдеться у повідомленні СЗРУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

бюджет (3367) податки (4247) росія (70060) СЗР Служба зовнішньої розвідки (226)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прямо копіюють Зєрмацьку Владу.
показати весь коментар
06.11.2025 17:13 Відповісти
❗️10 млрд грн виділили на «зимову тисячу» - допомогу зможуть отримати близько 10 000 000 українців, заявив міністр соцполітики Улютін.
показати весь коментар
06.11.2025 17:28 Відповісти
аля-улю
показати весь коментар
06.11.2025 17:29 Відповісти
Коли говорять про поганий стан на расії, значить Зелені готують якусь фуйню...
показати весь коментар
06.11.2025 18:30 Відповісти
 
 