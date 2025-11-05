ГУР оприлюднило схему російського БпЛА "Оріон" та дані підприємств, залучених у його виробництві.

ГУР МО України в рубриці "Засоби ураження" розділу "Компоненти у зброї" порталу "War&Sanctions" оприлюднює тривимірну схему російського БпЛА "Оріон", а також інформацію про 43 підприємства, залучених до його виробництва.

Тактико-технічні характеристики дрона "Оріон"

"Оріон" (він же "Иноходец") — ударно-розвідувальний БпЛА виробництва підсанкційної російської групи компаній "Кронштадт".

Апарат вагою близько однієї тони з прямим крилом та V-подібним хвостовим оперенням здатний нести до 250 кг корисного навантаження, яке може включати системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптико-електронні системи, кореговані авіабомби КАБ-20, ракети Х-50 та Х-БпЛА тощо.

Окрім цього, "Оріон" є носієм нової російської крилатої ракети S8000 "бандероль", компоненти якої Головне управління розвідки публікувало раніше.

Радіус дії "Оріона" — до 250 км (з ретранслятором — до 300 км), тривалість польоту — до 30 годин.

За такі тактико-технічні характеристики та конкурентну ціну російські ЗМІ гучно прозвали його "вбивцею байрактара".

Компанії, залучені у виробництво "Оріона"

Також ГУР оприлюднює дані 43 російських компаній, що входять до кооперації з виробництва "Оріона".

Третина з них наразі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, що створює реальну можливість продовження постачань критичних компонентів та продовження війни проти України.

Серед ідентифікованих підприємств — виробники оптико-електронних систем, наземних станцій зв’язку та полімерно-композитних матеріалів для планера.

Загроза від "Оріона"

Розробки на кшталт "Оріона" становлять загрозу не лише для України, але й для цивілізованого світу загалом: технології та компоненти можуть передаватися союзникам Росії, зокрема Ірану та КНДР, що розширює ризики їхнього військового використання в інших регіонах.

ГУР МО України наголошує: підприємства, що постачають продукцію для російського ВПК, мають бути відрізані від міжнародних ланцюгів постачання сировини та компонентної бази.

"Синхронізація санкцій та контроль за їхнім виконанням — ключові механізми, які можуть позбавити агресора доступу до критичних технологій і сповільнити його воєнні можливості", - зауважили у відомстві.

