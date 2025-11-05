ГУР оприлюднило схему російського БпЛА "Оріон" та дані підприємств, залучених у його виробництві
ГУР МО України в рубриці "Засоби ураження" розділу "Компоненти у зброї" порталу "War&Sanctions" оприлюднює тривимірну схему російського БпЛА "Оріон", а також інформацію про 43 підприємства, залучених до його виробництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГУР МО.
Тактико-технічні характеристики дрона "Оріон"
"Оріон" (він же "Иноходец") — ударно-розвідувальний БпЛА виробництва підсанкційної російської групи компаній "Кронштадт".
Апарат вагою близько однієї тони з прямим крилом та V-подібним хвостовим оперенням здатний нести до 250 кг корисного навантаження, яке може включати системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптико-електронні системи, кореговані авіабомби КАБ-20, ракети Х-50 та Х-БпЛА тощо.
Окрім цього, "Оріон" є носієм нової російської крилатої ракети S8000 "бандероль", компоненти якої Головне управління розвідки публікувало раніше.
Радіус дії "Оріона" — до 250 км (з ретранслятором — до 300 км), тривалість польоту — до 30 годин.
За такі тактико-технічні характеристики та конкурентну ціну російські ЗМІ гучно прозвали його "вбивцею байрактара".
Компанії, залучені у виробництво "Оріона"
Також ГУР оприлюднює дані 43 російських компаній, що входять до кооперації з виробництва "Оріона".
Третина з них наразі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, що створює реальну можливість продовження постачань критичних компонентів та продовження війни проти України.
Серед ідентифікованих підприємств — виробники оптико-електронних систем, наземних станцій зв’язку та полімерно-композитних матеріалів для планера.
Загроза від "Оріона"
Розробки на кшталт "Оріона" становлять загрозу не лише для України, але й для цивілізованого світу загалом: технології та компоненти можуть передаватися союзникам Росії, зокрема Ірану та КНДР, що розширює ризики їхнього військового використання в інших регіонах.
ГУР МО України наголошує: підприємства, що постачають продукцію для російського ВПК, мають бути відрізані від міжнародних ланцюгів постачання сировини та компонентної бази.
"Синхронізація санкцій та контроль за їхнім виконанням — ключові механізми, які можуть позбавити агресора доступу до критичних технологій і сповільнити його воєнні можливості", - зауважили у відомстві.
от, ви вдумайтесь в сенс цього дебільного повідомлення від голобородька!!!!
кому, це гур оприлюднила?
мені?
гур повинно оприлюднити розвалини тих сраних 43 підприємств!!!
а, сбу повинно під кожну хату, де живе керівництво підігнати самокат!!!
так, ні!
вони, ***, оприлюднюють у себе на сайті!
і знову без мене все зупинилося!
опозиція нічого не може зробити, без мене.
кацапи лізуть, не можуть зупинити, без мене.
сбу не може нищити ворогів україни, без мене.
гур не може нищити промисловість, без мене.
добре!
завтра з ранку займусь цими питаннями.
От що мене чомусь хилює і цікавить.
А ще де НАШІ крилаті? Де балістика? Де ті Нептун, Грім, та хоч рожеве Фламінго?
Чи серіальчики і фанерні літачки то значно простіше і дохідніше?