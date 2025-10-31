Україна запровадила санкції проти компаній і громадян із Росії, Китаю та Ірану, - указ президента

Україна запроваджує санкції проти 24 фізичних осіб і 31 юридичної особи з Росії, Китаю та Ірану.

Відповідні укази №810/2025 та №811/2025 оприлюднено на сайті президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від від 31 жовтня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в документах.

Указ №810/2025

Згідно з указом №810, санкції запроваджені проти 14 проросійських пропагандистів, які виправдовують збройну агресію Росії, заперечують окупацію українських територій і фінансуються прибутками з вугільної промисловості на окупованому Донбасі.

Указ №811/2025

Указ №811 передбачає санкції проти 10 фізичних осіб і 31 компанії, пов’язаних із виробництвом і постачанням продукції для російського військово-промислового комплексу. До списку потрапили підприємства з Росії, Китаю та Ірану, які забезпечували Росію обладнанням і компонентами в обхід санкцій, а також іранські державні структури, що постачали військову продукцію.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборону виведення капіталів, зупинення економічних і фінансових зобов’язань, позбавлення державних нагород і заборону поширення медіа на території України.

