Санкції працюють: "Газпром" наступного року скоротить інвестиційні програми на 32%

Правління російського "Газпрому" схвалило проєкт інвестпрограми на 2026 рік із загальним обсягом фінансування 1,1 трлн руб., що на 31,9% менше, ніж у фінальній редакції інвестпрограми 2025 року.

Як ідеться в повідомленні компанії, рішення буде розглянуте радою директорів, і, якщо воно отримає остаточне схвалення, "Газпром" суттєво скоротить капітальні вкладення у ключові проєкти наступного року, передає The Moscow Times.

Так, кошти передбачені на розвиток газовидобутку на Ямалі та сході Росії, газифікацію регіонів РФ, розширення потужностей газопроводу "Сила Сибіру", газопереробку, реалізацію "Східної системи газопостачання", а також проэкти, що забезпечують піковий баланс газу.

Скорочення інвестицій відбувається на тлі складної фінансової ситуації у компанії. Згідно з рейтингом Forbes, за підсумками 2024 року "Газпром" став абсолютним лідером за розміром чистого боргу серед російських компаній – близько 6 трлн руб. Зростання боргового навантаження пов'язують із падінням експортного виторгу, масштабними капітальними витратами та збільшенням вартості запозичень.

Значно впливає на фінансові показники "Газпрому" скорочення експорту до Європи. Якщо до початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України РФ забезпечувала близько 45% газового імпорту Європейського Союзу, то 2024 року ця частка зменшилася до 19%.

Згідно з планом Європейської Комісії, до кінця 2025 року показник має знизитись до 13%. Крім того, новий пакет санкцій ЄС передбачає повну заборону імпорту російського скрапленого газу з 1 січня 2027 року.

Російський газовий концерн "Газпром" у січні-червні цього року скоротив чистий прибуток акціонерам на 5,7%, до 983 млрд руб. з 1,04 трлн руб. за аналогічний період попереднього року. Чистий прибуток "Газпрому" за цей період знизився на 17%, до 322,8 млрд руб.

Проєкти "Газпрому"

Нагадаємо, раніше російський "Газпром" оголосив про підписання юридично зобов’язуючої угоди про будівництво нового газопроводу "Сила Сибіру-2" до Китаю через Монголію та про розширення постачань іншими маршрутами.

У відповідь на це акції "Газпрому" на Московській біржі впали на 3,12% – до 130,7 руб., а ринкова капіталізація компанії зменшилася приблизно на 100 млрд руб.

Наприкінці серпня повідомлялося, що переговори між Росією та Китаєм щодо проєкту будівництва нового газопроводу "Сила Сибіру 2", який особисто просуває Володимир Путін, зайшли в глухий кут.

До того повідомлялося, за даними Reuters, Китай вирішив прискорити будівництво центрально-азіатського трубопроводу для імпорту газу з Туркменістану, замість запропонованого Росією проєкту газогону "Сила Сибіру-2", який просував особисто Владімір Путін.

Фінансовий стан "Газпрому"

Також повідомлялося, що головна компанія групи "Газпром" за підсумками січня‑червня 2025 року отримала чистий збиток за російськими стандартами бухгалтерського обліку в розмірі 10,8 млрд руб. (близько $135 млн).

До того стало відомо, що російський уряд розглядав можливість зменшення податкового навантаження для "Газпрому", який зіткнувся з обвальним падінням експорту, збитками та був змушений розпродувати майно та звільняти персонал.

Також російський уряд звільнив його від надбавки до податку на видобуток корисних копалин, яка становила 600 млрд руб. на рік, а також запустив масштабне підвищення на газ усередині країни. Тарифи для населення зросли на 24% за 2022-24 роки і, за планом Мінекономрозвитку РФ, будуть збільшені ще на 42,2% у 2025-2028 роках.

Раніше повідомлялося, що російська влада обговорює можливість різкого підвищення цін на газ для промисловості, щоб залатати бюджет "Газпрому", який зазнає збитків через втрату європейського ринку.

Наприкінці червня стало відомо, що "Газпром" після втрати європейського ринку та провалу спроб укласти новий контракт із Китаєм накопичив надлишки газу на десятки мільярдів кубометрів, і влада РФ намагається зрозуміти, як йому можна знайти застосування.

До того стало відомо, що компанія "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та стала найзбитковішою компанією РФ.

У травні цього року повідомлялося, що рада директорів "Газпрому" ухвалила рішення не виплачувати дивіденди від прибутку за 2024 рік.

На початку літа 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.