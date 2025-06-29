У "Газпромі" не знають, куди подіти 60 мільярдів кубометрів нерозпроданого газу

Російський "Газпром" після втрати європейського ринку та провалу спроб укласти новий контракт із Китаєм накопичив надлишки газу на десятки мільярдів кубометрів, і влада РФ намагається зрозуміти, як йому можна знайти застосування.

Про це пише The Moscow Times.

Минулого року видобуток "Газпрому" склав 416,19 млрд кубометрів, із яких лише 355,23 млрд вдалося продати на зовнішньому та внутрішньому ринках. У результаті в "Газпрому" залишилося близько 60 млрд кубометрів нереалізованого газу – обсяг, який можна порівняти з річним видобутком деяких газодобувних країн (55 млрд кубометрів у ОАЕ) і втричі перевищує річне споживання, наприклад, у Польщі (20 млрд кубометрів).

Як заявив голова Мінсхідрозвитку РФ Алексєй Чекунков, ситуація в північних регіонах Росії, де розташовані родовища "Газпрому", близька до критичної точки. Раніше пів мільярда кубометрів газу щодня качалося трубопроводами до Європи, а тепер цього експорту немає, і "дуже нагально стоїть питання, що з цим газом робити".

За словами Чекункова, одним із варіантів може бути використання газу для виробництва електроенергії під індустрію штучного інтелекту та блокчейну. Але в російському Міненерго вважають такий проєкт нерентабельним: для дата-центрів газ – надто дороге джерело енергії.

На думку голови Міненерго РФ Павла Сорокіна, зайвий газ "Газпрому" слід направити на підтримку вугільної промисловості, яка отримала 200 млрд руб. збитків із початку 2023 року і перебуває на порозі банкрутств.

Раніше повідомлялося, що російська влада обговорює можливість різкого підвищення цін на газ для промисловості, щоб залатати бюджет "Газпрому", який зазнає збитків через втрату європейського ринку.

До того стало відомо, що компанія "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та стала найзбитковішою компанією РФ.

У травні цього року повідомлялося, що рада директорів "Газпрому" ухвалила рішення не виплачувати дивіденди від прибутку за 2024 рік.

На початку літа 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.