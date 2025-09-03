БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Лише меморандум: Акції "Газпрому" відреагували падінням на новини про мегапроєкт Путіна для Китаю

Акції російського "Газпрому" різко впали на новинах про "Силу Сибіру–2"

Акції російського "Газпрому" на Московській біржі напередодні падали на 3,12% – до 130,7 руб., а ринкова капіталізація компанії зменшилася приблизно на 100 млрд руб.

Падіння стало найглибшим серед складників індексу Мосбіржі та більш ніж удвічі перевищило зниження самого індексу, який втратив 1,44%, повідомляє The Moscow Times.

Таким чином ринок відреагував на заяви російських посадовців про досягнення політичних домовленостей у Китаї щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2", який лобіював особисто російський диктатор Путін.

Аналітики зауважують, що насправді йдеться лише про черговий меморандум про наміри, а не про комерційний контракт на постачання російського газу до Китаюи. Переговори щодо ціни також продовжуються – Пекін вимагає тарифу, близького до внутрішніх російських цін на рівні близько $120-130 за тисячу кубометрів, тоді як російська сторона хотіла б домовитися про вищу ціну.

До того ж, фінансування проєкту, за наявною інформацією, ляже переважно на "Газпром". Будівництво магістралі орієнтовною довжиною 2,6 тис. км та підготовка ресурсної бази можуть коштувати близько 2 трлн руб. ($25 млрд), що, на думку ряду експертів, погвршить фінансові показники компанії у середньостроковій перспективі.

Як повідомлялось, напередодні російський "Газпром" оголосив про підписання юридично зобов’язуючої угоди про будівництво нового газопроводу "Сила Сибіру-2" до Китаю через Монголію та про розширення постачань іншими маршрутами. Водночас голова російської компанії Олексій Міллер не уточнив умов угоди, а китайські державні ЗМІ взагалі про неї не повідомили.

газ (8086) газові переговори (217) Газпром (2575) Китай (2217) росія (15019) експорт (3960)
no money - no funny
03.09.2025 11:14 Відповісти
Пишуть що у китайській пресі про цей меморандум взагалі - ні гу гу . ! Жодної згадки .
Схоже на те що кацапи вчергове марять своїми вологими фантазіями !
03.09.2025 11:25 Відповісти
Ось він цей прожект пітьми на карті-схемі: від півострова Ямал чнрез Н.Уренгой, Красноярськ, Улан-Батор (Монголія) до Китаю.
Цей відрізок території пітьми Китай певне вже вважає своїм.

03.09.2025 11:29 Відповісти
за чий рахунок банкет
03.09.2025 13:06 Відповісти

