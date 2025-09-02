Росія заявила про угоду з Китаєм щодо газового мегапроєкту Путіна, Пекін поки не підтверджує, – Bloomberg

Російський "Газпром" оголосив про підписання юридично зобов’язуючої угоди про будівництво нового газопроводу "Сила Сибіру-2" до Китаю через Монголію та про розширення постачань іншими маршрутами.

За словами голови правління російської компанії Олексія Міллера, новим маршрутом "Газпром" зможе постачати до 50 млрд куб. м на рік упродовж 30 років, але ціна газу для Китаю буде нижчою, ніж для Європи, повідомляє Bloomberg.

Водночас Пекін поки що не підтвердив цього, китайське державне інформагентство Xinhua повідомило лише про підписання понад 20 угод між РФ та КНР, зокрема в енергетиці.

Зазначається, що переговори щодо мегапроєкту "Сила Сибіру-2", який неодноразово анонсував російський правитель Володимир Путін, тривали роками. Він набув особливого значення для РФ після початку вторгнення в Україну: новий маршрут має частково компенсувати втрату газового ринку ЄС. Водночас Китай обережно ставиться до зростання залежності від одного постачальника на тлі повільнішого зростання попиту на газ.

Наразі питання ціноутворення, гнучкості відбору обсягів, графіка й фінансування будівництва "Сили Сибіру-2" залишаються відкритими.

За повідомленнями російських ЗМІ, "Газпром" також домовився підвищити постачання вже збудованим газогоном "Сила Сибіру" ще на 6 млрд куб. м на рік (поточна проєктна спроможність – 38 млрд куб. м).

Окремо заявлено, що обсяги постачання газу через майбутній далекосхідний трубопровід до Китаю, запуск якого заплановано на 2027 рік, також перевищать спочатку заплановані 10 млрд кубометрів на рік.

