Китай відмовляється від мегапроєкту Путіна з будівництва нового газогону із Сибіру, – Reuters

Переговори між Росією та Китаєм щодо проєкту будівництва нового газопроводу "Сила Сибіру 2", який особисто просуває Володимир Путін, зайшли у глухий кут.

Натомість Китай запропонує Росії розширити потужності вже готового газогону "Сила Сибіру 1", але лише на 6 млрд кубометрів на рік, що не вирішить проблему Москви з пошуком покупців на газ після втрати європейського ринку, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Очікується, що російський диктатор Путін обговорюватиме це питання наступного тижня під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні. Помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков підтвердив, що у Китаї планують підписані три документи, що стосуються "Газпрому", але не уточнив подробиць.

За даними джерел Reuters, прорив в обговоренні проєкті трубопроводу "Сила Сибіру 2" під час візиту Путіна до Пекіна малоймовірний. Цей проєкт вартістю $13,6 мільярда мав би постачати 50 мільярдів кубічних метрів газу на північний захід Китаю.

Натомість Китай розглядає можливість збільшення закупівель газу через існуючий трубопровід "Сила Сибіру 1" з нинішніх 38 мільярдів кубічних метрів ще на 6 млрд куб. м на рік з 2031 року. Це дозволить "Газпрому" додатково заробляти по $1,5 мільярда на рік, виходячи з ціни на газ у $250 за 1000 кубометрів.

Читайте також: Експорт російського газу до Європи трубопроводами впав до мінімуму за останні 50 років, – Reuters

Росія прагне розширити експорт нафти та газу до Азії після втрати європейських ринків через санкції у відповідь на вторгнення в Україну, але зацікавленість Китаю у збільшенні імпорту викопних видів палива в останні роки падає.

До цього понад 50 років Росія постачала газ до Європи із Західного Сибіру, ​​який раніше забезпечував 180 млрд куб. м на рік, або до 40% потреб Європи в газі, генеруючи до $90 мільярдів на рік для Москви.

Тепер Москва сподівається перенаправити газ із Західного Сибіру до Китаю, побудувавши трубопровід "Сила Сибіру 2". Однак Москва та Пекін не змогли домовитися про ціни на газ та фінансування трубопроводу, незважаючи на понад десятиліття переговорів.

Читайте також: Голова "Газпрому" похвалився маленькою угодою про збільшення експорту газу до Китаю

Як повідомлялося, за даними Reuters, Китай вирішив прискорити будівництво центрально-азіатського трубопроводу для імпорту газу з Туркменістану, замість запропонованого Росією проєкту газогону "Сила Сибіру-2", який просував особисто Владімір Путін.

Водночас, попри публічні заяви Путіна і російських чиновників, про жодні зрушення у будівництві проєкту "Сила Сибіру-2" офіційно не повідомлялося.

Голова "Газпрому" Олексій Міллер раніше заявляв, що найближчим часом постачання трубопровідного газу до Китаю вийдуть на рівень колишнього експорту до Європи і становитиме близько 100 млрд куб. м, але для цього необхідно збудвати газогін "Сила Сибіру 2".