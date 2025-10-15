"Газпром" очолив рейтинг компаній Росії з найбільшими боргами

Провідні російські держхолдинги очолили рейтинг компаній Росії із найбільшим боргом за підсумками 2024 року.

Як свідчать дані російської версії журналу Forbes, до десятки увійшли найбільші російські держкорпорації, чий сукупний чистий фінансовий борг перевищив 20,5 трлн руб., передає The Moscow Times.

Найбільшим боржником став "Газпром" із чистим боргом близько 6 трлн руб. Основною причиною зростання боргу експерти назвали падіння експортної виручки, масштабні капітальні витрати та збільшення вартості запозичень.

На другому місці знаходиться "Роснєфть" із боргом близько 3,6 трлн руб. Незважаючи на стійкі грошові потоки, компанія залізла в борги для інвестицій у великі проєкти.

Третю позицію займає РЖД (російський оператор залізниць, – ред.), заборгованість якої становила близько 2,77 трлн руб.

На четвертому місці розташувалися холдинг "Росатома" – "Атоменергопром" (2,46 трлн руб.) і "Балтійський хімічний комплекс" (частково належить "Газпрому"). Чистий борг оператора комплексу з виробництва поліетилену потужністю до 3 млн тонн в Усть-Лузі досяг 1,25 трлн руб.

Як зазначається, висока ключова ставка Центробанку РФ різко збільшила витрати на обслуговування позик. Скорочення експортних доходів та обмежений доступ до закордонних ринків капіталу звузили можливості компаній для рефінансування.

Багато компаній збільшили витрати на обслуговування боргу за минулий рік вдвічі й більше. Економісти попереджають, що високий рівень боргового навантаження підвищує залежність найбільших компаній від держпідтримки, зокрема із коштів Фонду національного добробуту.

Раніше повідомлялося, що різке уповільнення економіки, падіння попиту та висока відсоткова ставка вдарили по найбільшим компаніям Росії. Кожна шоста з них – 13 із 78 – перестала справлятися з борговим навантаженням.

До того стало відомо, що російським компаніям масово донараховують податки, а частка виїзних перевірок місцевих податківців, які завершувалися без додаткових претензій до бізнесу, знизилася з 5% у першому півріччі 2022 року до 2,2% у 2025 році.

На початку вересня повідомлялося, що влада Росії обговорює введення мораторію на банкрутство для металургійних компаній, що може сигналізувати про зростаючу кризу в галузі.

Нагадаємо, в липні повідомлялося, що російські сталеливарні компанії відчувають дедалі більші фінансові проблеми через підвищення ставок за кредитами, падіння попиту та посилення санкцій, що відрізають доступ до експортних ринків.

Російський газовий концерн "Газпром" у січні-червні цього року скоротив чистий прибуток акціонерам на 5,7%, до 983 млрд руб. з 1,04 трлн руб. за аналогічний період попереднього року. Чистий прибуток "Газпрому" за цей період знизився на 17%, до 322,8 млрд руб.