Украина ввела санкции против компаний и граждан из России, Китая и Ирана, - указ президента

Зеленский собрал совещание по санкциям против РФ

Украина вводит санкции против 24 физических лиц и 31 юридического лица из России, Китая и Ирана.

Соответствующие указы №810/2025 и №811/2025 обнародованы на сайте президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 31 октября 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документах.

Указ №810/2025

Согласно указу №810, санкции введены против 14 пророссийских пропагандистов, которые оправдывают вооруженную агрессию России, отрицают оккупацию украинских территорий и финансируются доходами от угольной промышленности на оккупированном Донбассе.

Указ №811/2025

Указ №811 предусматривает санкции против 10 физических лиц и 31 компании, связанных с производством и поставкой продукции для российского военно-промышленного комплекса. В список попали предприятия из России, Китая и Ирана, которые обеспечивали Россию оборудованием и компонентами в обход санкций, а также иранские государственные структуры, поставлявшие военную продукцию.

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет вывода капиталов, приостановление экономических и финансовых обязательств, лишение государственных наград и запрет распространения медиа на территории Украины.

Иран (2084) Китай (3244) россия (97886) санкции (12001)
Китайці ридають. Проти ху...лостану ст початку війни треба було вводити 💯 % санкції, проти Ірану теж. А ось проти китайців це показуха.
показать весь комментарий
31.10.2025 17:25 Ответить
Покровськ і бійці ЗСУ врятовані ..Оманська Гнида підписало далекобійний папірець
показать весь комментарий
31.10.2025 17:27 Ответить
 
 