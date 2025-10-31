Украина ввела санкции против компаний и граждан из России, Китая и Ирана, - указ президента

Украина вводит санкции против 24 физических лиц и 31 юридического лица из России, Китая и Ирана.

Соответствующие указы №810/2025 и №811/2025 обнародованы на сайте президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 31 октября 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документах.

Указ №810/2025

Согласно указу №810, санкции введены против 14 пророссийских пропагандистов, которые оправдывают вооруженную агрессию России, отрицают оккупацию украинских территорий и финансируются доходами от угольной промышленности на оккупированном Донбассе.

Указ №811/2025

Указ №811 предусматривает санкции против 10 физических лиц и 31 компании, связанных с производством и поставкой продукции для российского военно-промышленного комплекса. В список попали предприятия из России, Китая и Ирана, которые обеспечивали Россию оборудованием и компонентами в обход санкций, а также иранские государственные структуры, поставлявшие военную продукцию.

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет вывода капиталов, приостановление экономических и финансовых обязательств, лишение государственных наград и запрет распространения медиа на территории Украины.

