Приоритетные цели для дальнобойных санкций против РФ определены, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел совещание относительно санкций против России.

"Согласовал сегодня основные направления нашей дальнейшей санкционной работы. Это санкции партнеров, которым мы даем свои предложения, наши санкции, которые во многом совпадают с санкциями других европейских стран, а также наши дальнобойные санкции, которые действуют непосредственно и быстрее всего", - говорится в сообщении.

Санкции против оборонных предприятий РФ

Зеленский отметил, что значительное количество предприятий, задействованных в производстве ракет и другого оружия, до сих пор не подпадают под санкции мира. Это собираются исправить.

Синхронизация санкций

Президент поручил активнее работать с партнерами для синхронизации применяемых санкций.

"Наибольшее влияние оказывает кумулятивный эффект санкций, и поэтому принципиально, чтобы партнеры принимали в свои юрисдикции наработки, которые уже действуют у соседей.

Это требует значительной работы внутри Группы семи, а также в Европе - чтобы санкции Евросоюза были поддержаны Швейцарией, Норвегией, Великобританией и другими странами за пределами ЕС, работы с Японией, Канадой и Соединенными Штатами. Российские потери только от санкций против нефтяных компаний могут достичь 50 миллиардов долларов в следующем году, и увеличить эту сумму российских потерь вполне возможно", - подчеркнул он.

По словам главы государства, вместе с главами СБУ и СВР определили приоритетные цели для "дальнобойных санкций на ближайшее время".

Указы о санкциях

Подытоживая, президент сообщил, что подписал и новые указы о санкциях Украины против лиц, работающих на российское военное производство и на пропаганду.

