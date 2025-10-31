Приоритетные цели для дальнобойных санкций против РФ определены, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел совещание относительно санкций против России.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Согласовал сегодня основные направления нашей дальнейшей санкционной работы. Это санкции партнеров, которым мы даем свои предложения, наши санкции, которые во многом совпадают с санкциями других европейских стран, а также наши дальнобойные санкции, которые действуют непосредственно и быстрее всего", - говорится в сообщении.
Санкции против оборонных предприятий РФ
Зеленский отметил, что значительное количество предприятий, задействованных в производстве ракет и другого оружия, до сих пор не подпадают под санкции мира. Это собираются исправить.
Синхронизация санкций
Президент поручил активнее работать с партнерами для синхронизации применяемых санкций.
"Наибольшее влияние оказывает кумулятивный эффект санкций, и поэтому принципиально, чтобы партнеры принимали в свои юрисдикции наработки, которые уже действуют у соседей.
Это требует значительной работы внутри Группы семи, а также в Европе - чтобы санкции Евросоюза были поддержаны Швейцарией, Норвегией, Великобританией и другими странами за пределами ЕС, работы с Японией, Канадой и Соединенными Штатами. Российские потери только от санкций против нефтяных компаний могут достичь 50 миллиардов долларов в следующем году, и увеличить эту сумму российских потерь вполне возможно", - подчеркнул он.
По словам главы государства, вместе с главами СБУ и СВР определили приоритетные цели для "дальнобойных санкций на ближайшее время".
Указы о санкциях
Подытоживая, президент сообщил, что подписал и новые указы о санкциях Украины против лиц, работающих на российское военное производство и на пропаганду.
