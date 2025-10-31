РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10385 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
996 23

Приоритетные цели для дальнобойных санкций против РФ определены, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел совещание относительно санкций против России.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Согласовал сегодня основные направления нашей дальнейшей санкционной работы. Это санкции партнеров, которым мы даем свои предложения, наши санкции, которые во многом совпадают с санкциями других европейских стран, а также наши дальнобойные санкции, которые действуют непосредственно и быстрее всего", - говорится в сообщении.

Зеленский собрал совещание по санкциям против РФ

Читайте: Дефицит бюджета России в 2026 году может достичь $100 млрд, - Зеленский

Санкции против оборонных предприятий РФ

Зеленский отметил, что значительное количество предприятий, задействованных в производстве ракет и другого оружия, до сих пор не подпадают под санкции мира. Это собираются исправить.

Зеленский собрал совещание по санкциям против РФ

Синхронизация санкций

Президент поручил активнее работать с партнерами для синхронизации применяемых санкций.

Зеленский собрал совещание по санкциям против РФ

Смотрите также: Ситуация в Покровске сложная. РФ сосредоточила 170 тыс. военных, - Зеленский. ВИДЕО

"Наибольшее влияние оказывает кумулятивный эффект санкций, и поэтому принципиально, чтобы партнеры принимали в свои юрисдикции наработки, которые уже действуют у соседей.

Это требует значительной работы внутри Группы семи, а также в Европе - чтобы санкции Евросоюза были поддержаны Швейцарией, Норвегией, Великобританией и другими странами за пределами ЕС, работы с Японией, Канадой и Соединенными Штатами. Российские потери только от санкций против нефтяных компаний могут достичь 50 миллиардов долларов в следующем году, и увеличить эту сумму российских потерь вполне возможно", - подчеркнул он.

Зеленский собрал совещание по санкциям против РФ

По словам главы государства, вместе с главами СБУ и СВР определили приоритетные цели для "дальнобойных санкций на ближайшее время".

Зеленский собрал совещание по санкциям против РФ

Читайте также: Россияне понимают, что проигрывают Купянск, поэтому сосредоточились на Покровске, - Зеленский

Указы о санкциях

Подытоживая, президент сообщил, что подписал и новые указы о санкциях Украины против лиц, работающих на российское военное производство и на пропаганду.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Зеленский собрал совещание по санкциям против РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (22446) россия (97886) санкции (12001)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
У тебе в уряді працюють люди Деркача та Сивковича - громадян РФ та агентів ФСБ.
У тебе в СБУ працюють громадяни РФ.
У твоїх міністрів та депутатів бізнес, який справно платить податки у РФ.
У тебе самого бізнес в РФ!!!!

Які ти, блд, санкції там вводиш?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:40 Ответить
+4
"Далекобійні санкцї"--такого ще не чув
показать весь комментарий
31.10.2025 14:42 Ответить
+2
Будем бомбити?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будем бомбити?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:38 Ответить
"Далекобійні санкції" ааАААА!!!
показать весь комментарий
31.10.2025 14:38 Ответить
Потроху українізуємося...діпстрайки не спрацьовують...
показать весь комментарий
31.10.2025 14:40 Ответить
обнюхався зельоний торчок вкінець
показать весь комментарий
31.10.2025 14:41 Ответить
У тебе в уряді працюють люди Деркача та Сивковича - громадян РФ та агентів ФСБ.
У тебе в СБУ працюють громадяни РФ.
У твоїх міністрів та депутатів бізнес, який справно платить податки у РФ.
У тебе самого бізнес в РФ!!!!

Які ти, блд, санкції там вводиш?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:40 Ответить
Як то які? Далекобійні, потужні, невидимі
показать весь комментарий
31.10.2025 14:46 Ответить
Надпотужні, наддалекобійні, враховуючи, що у Фінмоніторингу та в НБУ санкціями рулять людішкі, які раніше самі працювали у РФ та на РФ.

А справи з санкціями ЗЄ-шапітолію, насправді, прості, як двері - забрати у чужих і відати своїм. Конвертація у золоті унітази, так би мовити.
показать весь комментарий
31.10.2025 14:54 Ответить
Каже що " далекобійні"🤣🤣🤣
показать весь комментарий
31.10.2025 15:12 Ответить
"Далекобійні санкцї"--такого ще не чув
показать весь комментарий
31.10.2025 14:42 Ответить
я прям уявляю як ці ГНИДИ за столом після зробленого фото ржуть над українцями
показать весь комментарий
31.10.2025 14:42 Ответить
Чотири менеджери - а де ще, мінімум сотня. Не шкодуєшь ти своє життя - а воно, ой як потрібне шоб ти, мразота, був розтерзаний вдовами патріотів - за все шо ти, гнидва, наробив.
показать весь комментарий
31.10.2025 14:43 Ответить
Може щось не розумію,нахєра оголошувати про далекобійність,це треба робити мовчки.Хто його за язик тягне,спочатку зроби потім щось гаркни.Де фактор несподіванки?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:47 Ответить
"Де фактор несподіванки?". Там, де далекобійність.
показать весь комментарий
31.10.2025 14:54 Ответить
Як з контрнаступом було: «ось-ось…..і ось…»
показать весь комментарий
31.10.2025 15:02 Ответить
якій красівий мальчік в трусіках і такий сумний ..його ці 4 жлоби в ОПу мають?

показать весь комментарий
31.10.2025 14:52 Ответить
Хай Бог милує. Хто це?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:55 Ответить
ну хтось за столом..не знаю.. шукаю..гуглю.
показать весь комментарий
31.10.2025 14:56 Ответить
Суфлер
показать весь комментарий
31.10.2025 15:04 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2025 15:05 Ответить
Сьогодні черговий стендап члєнограя?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:53 Ответить
Да і час, вже, визначити цілі на четвертий рік...
показать весь комментарий
31.10.2025 14:55 Ответить
далекобійні санкції балаболістичними ракетами.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:00 Ответить
Виступ дешевого провокатора!
показать весь комментарий
31.10.2025 15:19 Ответить
 
 