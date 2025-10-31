УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10717 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 355 23

Пріоритетні цілі для далекобійних санкцій проти РФ визначено, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо санкцій проти Росії.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Узгодив сьогодні основні напрями нашої подальшої санкційної роботи. Це санкції партнерів, до яких ми даємо свої пропозиції, наші санкції, які багато в чому є спільними із санкціями інших європейських країн, а також наші далекобійні санкції, які діють безпосередньо та найшвидше", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зібрав нараду щодо санкцій проти РФ

Читайте: Дефіцит бюджету Росії у 2026 році може досягти $100 млрд, - Зеленський

Санкції проти оборонних підприємств РФ

Зеленський зауважив, що значна кількість підприємств, які задіяні у виробництві ракет та іншої зброї, досі не підпадають під санкції світу. Це збираються виправити.

Зеленський зібрав нараду щодо санкцій проти РФ

Синхронізація санкцій

Президент доручив активніше працювати з партнерами для синхронізації санкції, які застосовуються.

Зеленський зібрав нараду щодо санкцій проти РФ

Також дивіться: Ситуація в Покровську складна. РФ зосередила 170 тис. військових, - Зеленський. ВIДЕО

"Найбільше впливає кумулятивний ефект санкцій, і тому принципово, щоб партнери брали до своїх юрисдикцій напрацювання, які вже діють у сусідів.

Це вимагає значної роботи всередині Групи семи, а також у Європі – щоб санкції Євросоюзу були підтримані Швейцарією, Норвегією, Британією та іншими країнами поза межами ЄС, роботи з Японією, Канадою та Сполученими Штатами. Російські втрати тільки від санкцій проти нафтових компаній можуть сягнути 50 мільярдів доларів наступного року, і збільшити цю суму російських втрат цілком можливо", - наголосив він.

Зеленський зібрав нараду щодо санкцій проти РФ

За словами глави держави, разом із главами СБУ та СЗР визначили пріоритетні цілі для "далекобійних санкцій на найближчий час".

Зеленський зібрав нараду щодо санкцій проти РФ

Читайте також: Росіяни розуміють, що програють Куп’янськ, тому зосередились на Покровську, - Зеленський

Укази щодо санкцій

Підсумовуючи, президент повідомив, що підписав і нові укази щодо санкцій України проти осіб, які працюють на російське військове виробництво та на пропаганду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зеленський зібрав нараду щодо санкцій проти РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (26013) росія (68754) санкції (12947)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
У тебе в уряді працюють люди Деркача та Сивковича - громадян РФ та агентів ФСБ.
У тебе в СБУ працюють громадяни РФ.
У твоїх міністрів та депутатів бізнес, який справно платить податки у РФ.
У тебе самого бізнес в РФ!!!!

Які ти, блд, санкції там вводиш?
показати весь коментар
31.10.2025 14:40 Відповісти
+4
"Далекобійні санкцї"--такого ще не чув
показати весь коментар
31.10.2025 14:42 Відповісти
+3
"Далекобійні санкції" ааАААА!!!
показати весь коментар
31.10.2025 14:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будем бомбити?
показати весь коментар
31.10.2025 14:38 Відповісти
"Далекобійні санкції" ааАААА!!!
показати весь коментар
31.10.2025 14:38 Відповісти
Потроху українізуємося...діпстрайки не спрацьовують...
показати весь коментар
31.10.2025 14:40 Відповісти
обнюхався зельоний торчок вкінець
показати весь коментар
31.10.2025 14:41 Відповісти
У тебе в уряді працюють люди Деркача та Сивковича - громадян РФ та агентів ФСБ.
У тебе в СБУ працюють громадяни РФ.
У твоїх міністрів та депутатів бізнес, який справно платить податки у РФ.
У тебе самого бізнес в РФ!!!!

Які ти, блд, санкції там вводиш?
показати весь коментар
31.10.2025 14:40 Відповісти
Як то які? Далекобійні, потужні, невидимі
показати весь коментар
31.10.2025 14:46 Відповісти
Надпотужні, наддалекобійні, враховуючи, що у Фінмоніторингу та в НБУ санкціями рулять людішкі, які раніше самі працювали у РФ та на РФ.

А справи з санкціями ЗЄ-шапітолію, насправді, прості, як двері - забрати у чужих і відати своїм. Конвертація у золоті унітази, так би мовити.
показати весь коментар
31.10.2025 14:54 Відповісти
Каже що " далекобійні"🤣🤣🤣
показати весь коментар
31.10.2025 15:12 Відповісти
"Далекобійні санкцї"--такого ще не чув
показати весь коментар
31.10.2025 14:42 Відповісти
я прям уявляю як ці ГНИДИ за столом після зробленого фото ржуть над українцями
показати весь коментар
31.10.2025 14:42 Відповісти
Чотири менеджери - а де ще, мінімум сотня. Не шкодуєшь ти своє життя - а воно, ой як потрібне шоб ти, мразота, був розтерзаний вдовами патріотів - за все шо ти, гнидва, наробив.
показати весь коментар
31.10.2025 14:43 Відповісти
Може щось не розумію,нахєра оголошувати про далекобійність,це треба робити мовчки.Хто його за язик тягне,спочатку зроби потім щось гаркни.Де фактор несподіванки?
показати весь коментар
31.10.2025 14:47 Відповісти
"Де фактор несподіванки?". Там, де далекобійність.
показати весь коментар
31.10.2025 14:54 Відповісти
Як з контрнаступом було: «ось-ось…..і ось…»
показати весь коментар
31.10.2025 15:02 Відповісти
якій красівий мальчік в трусіках і такий сумний ..його ці 4 жлоби в ОПу мають?

показати весь коментар
31.10.2025 14:52 Відповісти
Хай Бог милує. Хто це?
показати весь коментар
31.10.2025 14:55 Відповісти
ну хтось за столом..не знаю.. шукаю..гуглю.
показати весь коментар
31.10.2025 14:56 Відповісти
Суфлер
показати весь коментар
31.10.2025 15:04 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2025 15:05 Відповісти
Сьогодні черговий стендап члєнограя?
показати весь коментар
31.10.2025 14:53 Відповісти
Да і час, вже, визначити цілі на четвертий рік...
показати весь коментар
31.10.2025 14:55 Відповісти
далекобійні санкції балаболістичними ракетами.
показати весь коментар
31.10.2025 15:00 Відповісти
Виступ дешевого провокатора!
показати весь коментар
31.10.2025 15:19 Відповісти
 
 