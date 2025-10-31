Пріоритетні цілі для далекобійних санкцій проти РФ визначено, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо санкцій проти Росії.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Узгодив сьогодні основні напрями нашої подальшої санкційної роботи. Це санкції партнерів, до яких ми даємо свої пропозиції, наші санкції, які багато в чому є спільними із санкціями інших європейських країн, а також наші далекобійні санкції, які діють безпосередньо та найшвидше", - йдеться в повідомленні.
Санкції проти оборонних підприємств РФ
Зеленський зауважив, що значна кількість підприємств, які задіяні у виробництві ракет та іншої зброї, досі не підпадають під санкції світу. Це збираються виправити.
Синхронізація санкцій
Президент доручив активніше працювати з партнерами для синхронізації санкції, які застосовуються.
"Найбільше впливає кумулятивний ефект санкцій, і тому принципово, щоб партнери брали до своїх юрисдикцій напрацювання, які вже діють у сусідів.
Це вимагає значної роботи всередині Групи семи, а також у Європі – щоб санкції Євросоюзу були підтримані Швейцарією, Норвегією, Британією та іншими країнами поза межами ЄС, роботи з Японією, Канадою та Сполученими Штатами. Російські втрати тільки від санкцій проти нафтових компаній можуть сягнути 50 мільярдів доларів наступного року, і збільшити цю суму російських втрат цілком можливо", - наголосив він.
За словами глави держави, разом із главами СБУ та СЗР визначили пріоритетні цілі для "далекобійних санкцій на найближчий час".
Укази щодо санкцій
Підсумовуючи, президент повідомив, що підписав і нові укази щодо санкцій України проти осіб, які працюють на російське військове виробництво та на пропаганду.
