ГУР обнародовало схему российского БПЛА "Орион" и данные предприятий, привлеченных к его производству. ФОТО

ГУР МО Украины в рубрике "Средства поражения" раздела "Компоненты в оружии" портала "War&Sanctions" публикует трехмерную схему российского БПЛА "Орион", а также информацию о 43 предприятиях, привлеченных к его производству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУР МО.

Тактико-технические характеристики дрона "Орион"

"Орион" (он же "Иноходец") — ударно-разведывательный БПЛА производства подсанкционной российской группы компаний "Кронштадт".

Аппарат весом около одной тонны с прямым крылом и V-образным хвостовым оперением способен нести до 250 кг полезной нагрузки, которая может включать системы для аэрофотосъемки, модули радиотехнической разведки, оптико-электронные системы, корректируемые авиабомбы КАБ-20, ракеты Х-50 и Х-БпЛА и т.д.

Кроме того, "Орион" является носителем новой российской крылатой ракеты S8000 "бандероль", компоненты которой Главное управление разведки публиковало ранее.

Радиус действия "Ориона" — до 250 км (с ретранслятором — до 300 км), продолжительность полета — до 30 часов.

За такие тактико-технические характеристики и конкурентную цену российские СМИ громко прозвали его "убийцей байрактара".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ввела санкции против компаний и граждан из России, Китая и Ирана, - указ президента

Компании, привлеченные к производству "Ориона"

Также ГУР обнародует данные 43 российских компаний, входящих в кооперацию по производству "Ориона".

Треть из них в настоящее время не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, что создает реальную возможность продолжения поставок критических компонентов и продолжения войны против Украины.

Среди идентифицированных предприятий — производители оптико-электронных систем, наземных станций связи и полимерно-композитных материалов для планера.

Читайте: За 10 месяцев РФ запустила более 44 тыс. "Шахедов" — в 4 раза больше, чем в прошлом году, — Sky News. ИНФОГРАФИКА

Угроза от "Ориона"

Разработки типа "Ориона" представляют угрозу не только для Украины, но и для цивилизованного мира в целом: технологии и компоненты могут передаваться союзникам России, в частности Ирану и КНДР, что расширяет риски их военного использования в других регионах.

ГУР МО Украины подчеркивает: предприятия, поставляющие продукцию для российского ВПК, должны быть отрезаны от международных цепочек поставок сырья и компонентной базы.

"Синхронизация санкций и контроль за их выполнением — ключевые механизмы, которые могут лишить агрессора доступа к критическим технологиям и замедлить его военные возможности", — отметили в ведомстве.

Больше читайте в нашем Telegram-канале