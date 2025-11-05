ГУР обнародовало схему российского БПЛА "Орион" и данные предприятий, привлеченных к его производству. ФОТО
ГУР МО Украины в рубрике "Средства поражения" раздела "Компоненты в оружии" портала "War&Sanctions" публикует трехмерную схему российского БПЛА "Орион", а также информацию о 43 предприятиях, привлеченных к его производству.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУР МО.
Тактико-технические характеристики дрона "Орион"
"Орион" (он же "Иноходец") — ударно-разведывательный БПЛА производства подсанкционной российской группы компаний "Кронштадт".
Аппарат весом около одной тонны с прямым крылом и V-образным хвостовым оперением способен нести до 250 кг полезной нагрузки, которая может включать системы для аэрофотосъемки, модули радиотехнической разведки, оптико-электронные системы, корректируемые авиабомбы КАБ-20, ракеты Х-50 и Х-БпЛА и т.д.
Кроме того, "Орион" является носителем новой российской крылатой ракеты S8000 "бандероль", компоненты которой Главное управление разведки публиковало ранее.
Радиус действия "Ориона" — до 250 км (с ретранслятором — до 300 км), продолжительность полета — до 30 часов.
За такие тактико-технические характеристики и конкурентную цену российские СМИ громко прозвали его "убийцей байрактара".
Компании, привлеченные к производству "Ориона"
Также ГУР обнародует данные 43 российских компаний, входящих в кооперацию по производству "Ориона".
Треть из них в настоящее время не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, что создает реальную возможность продолжения поставок критических компонентов и продолжения войны против Украины.
Среди идентифицированных предприятий — производители оптико-электронных систем, наземных станций связи и полимерно-композитных материалов для планера.
Угроза от "Ориона"
Разработки типа "Ориона" представляют угрозу не только для Украины, но и для цивилизованного мира в целом: технологии и компоненты могут передаваться союзникам России, в частности Ирану и КНДР, что расширяет риски их военного использования в других регионах.
ГУР МО Украины подчеркивает: предприятия, поставляющие продукцию для российского ВПК, должны быть отрезаны от международных цепочек поставок сырья и компонентной базы.
"Синхронизация санкций и контроль за их выполнением — ключевые механизмы, которые могут лишить агрессора доступа к критическим технологиям и замедлить его военные возможности", — отметили в ведомстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
от, ви вдумайтесь в сенс цього дебільного повідомлення від голобородька!!!!
кому, це гур оприлюднила?
мені?
гур повинно оприлюднити розвалини тих сраних 43 підприємств!!!
а, сбу повинно під кожну хату, де живе керівництво підігнати самокат!!!
так, ні!
вони, ***, оприлюднюють у себе на сайті!
і знову без мене все зупинилося!
опозиція нічого не може зробити, без мене.
кацапи лізуть, не можуть зупинити, без мене.
сбу не може нищити ворогів україни, без мене.
гур не може нищити промисловість, без мене.
добре!
завтра з ранку займусь цими питаннями.
От що мене чомусь хилює і цікавить.
А ще де НАШІ крилаті? Де балістика? Де ті Нептун, Грім, та хоч рожеве Фламінго?
Чи серіальчики і фанерні літачки то значно простіше і дохідніше?