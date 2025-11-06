УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7533 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
2 272 10

Бюджетна "діра" РФ у 2025 році може сягнути 5,7 трлн рублів

Росія втрачає мільярди рублів через санкції та падіння цін на нафту

Росія стрімко втрачає прибутки від продажу енергоресурсів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, падіння доходів пов’язане з низькими цінами на нафту та новими санкціями. Про це свідчать дані російського Мінфіну.

Санкції створюють проблеми бюджету РФ

У жовтні до російського бюджету надійшло 888,6 млрд рублів податків від нафтових і газових компаній, що на 27% менше, ніж торік.

Основний податок на видобуток корисних копалин знизився на 26% – з 908,1 млрд до 671,3 млрд рублів.

"Нові санкції проти Роснафти та Лукойла створять додаткові проблеми бюджету, бо ці компанії дають половину експорту нафти з РФ", – зазначають аналітики.

Основні цифри та факти

  • За десять місяців 2025 року бюджет РФ отримав 7,5 трлн рублів доходів від нафти та газу, на 2 трлн менше, ніж минулого року.

  • Падіння доходів прискорюється: з початку року зниження становило 14%, у жовтні – 21%.

  • Під санкціями зараз 70% російської нафти, що йде на експорт.

  • Навіть зменшення експорту Роснафти та Лукойла на 5-10% коштуватиме бюджету РФ близько 120 млрд рублів щомісяця.

  • Середня ціна на нафту Urals у жовтні – $53,99 за барель, нижче запланованих $70.

  • Мінфін РФ знизив прогноз доходів від енергоресурсів майже на 22% – до 8,6 трлн рублів.

Прогнозується, що бюджетна "діра" в Росії сягне 5,7 трлн рублів у 2025 році та перевищить 10 трлн у наступні три роки.

Раніше ми писали, що через дефіцит бюджету після санкцій Кремль скорочує соцпідтримку і збільшує податки.

Автор: 

нафта (6560) росія (70060) санкції (13165) економіка (1065)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Для мене пох шо в рашці - індикатор фронт
показати весь коментар
06.11.2025 20:59 Відповісти
+2
Кацапи вже давно народ-під@рас, тому підуть прямісінько в жопу.
показати весь коментар
06.11.2025 21:09 Відповісти
+1
Чудово.
Коли перемога.
показати весь коментар
06.11.2025 20:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чудово.
Коли перемога.
показати весь коментар
06.11.2025 20:59 Відповісти
Для мене пох шо в рашці - індикатор фронт
показати весь коментар
06.11.2025 20:59 Відповісти
по фронту у них только продвижение, они готовы на такой размер как мы видим
показати весь коментар
06.11.2025 21:01 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2025 21:03 Відповісти
Кацапи вже давно народ-під@рас, тому підуть прямісінько в жопу.
показати весь коментар
06.11.2025 21:09 Відповісти
Із таким пузелом на корінцях довго не протягнеш.
показати весь коментар
06.11.2025 22:53 Відповісти
Замулювання очей перед Порковськом...
показати весь коментар
06.11.2025 21:34 Відповісти
це ху#ла не зупинить
показати весь коментар
06.11.2025 22:30 Відповісти
Кацапи, шо з ї6алом?
показати весь коментар
07.11.2025 10:08 Відповісти
 
 