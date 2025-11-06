Бюджетна "діра" РФ у 2025 році може сягнути 5,7 трлн рублів

Росія стрімко втрачає прибутки від продажу енергоресурсів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, падіння доходів пов’язане з низькими цінами на нафту та новими санкціями. Про це свідчать дані російського Мінфіну.

Санкції створюють проблеми бюджету РФ

У жовтні до російського бюджету надійшло 888,6 млрд рублів податків від нафтових і газових компаній, що на 27% менше, ніж торік.

Основний податок на видобуток корисних копалин знизився на 26% – з 908,1 млрд до 671,3 млрд рублів.

"Нові санкції проти Роснафти та Лукойла створять додаткові проблеми бюджету, бо ці компанії дають половину експорту нафти з РФ", – зазначають аналітики.

Основні цифри та факти

За десять місяців 2025 року бюджет РФ отримав 7,5 трлн рублів доходів від нафти та газу, на 2 трлн менше, ніж минулого року.

Падіння доходів прискорюється: з початку року зниження становило 14%, у жовтні – 21%.

Під санкціями зараз 70% російської нафти, що йде на експорт.

Навіть зменшення експорту Роснафти та Лукойла на 5-10% коштуватиме бюджету РФ близько 120 млрд рублів щомісяця.

Середня ціна на нафту Urals у жовтні – $53,99 за барель, нижче запланованих $70.

Мінфін РФ знизив прогноз доходів від енергоресурсів майже на 22% – до 8,6 трлн рублів.

Прогнозується, що бюджетна "діра" в Росії сягне 5,7 трлн рублів у 2025 році та перевищить 10 трлн у наступні три роки.

