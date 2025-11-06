Украина синхронизировала с ЕС 19-й пакет санкций против РФ, - Зеленский

Сегодня, 6 ноября, президент Владимир Зеленский подписал несколько новых санкционных решений.

Европейские санкции против РФ

"Продолжаем синхронизацию санкций партнеров в украинской юрисдикции, и с сегодняшнего дня вступает в силу в Украине 19-й пакет санкций Евросоюза против России за эту войну. Работаем также и для распространения санкций Евросоюза в юрисдикциях других европейских стран за пределами ЕС. Это сильный пакет", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что этот санкционный пакет действует, в частности, против экспорта российских ресурсов и схем поставки в Россию электронных компонентов, и общее влияние на ограничение российских заработков от 19-го пакета оценивается как минимум в десятки миллиардов евро ежегодно.

Санкции Украины против РФ

"Применяем и наши новые санкции против российских субъектов, которые работают на добычу ресурсов в Арктике и благодаря этому - на финансирование российской способности воевать. Уже знаем, что этот наш санкционный шаг будет продолжен партнерами через учет наших предложений в их санкционных пакетах. Спасибо всем, кто помогает", - рассказал президент.

Ответ Украины на российские санкции

Кроме того, Зеленский поручал готовить новые решения СНБО Украины по соответствующим представлениям в отношении субъектов в сфере российской пропаганды и военного производства, а также против коллаборационистов.

"Будет наш санкционный ответ и на российские санкции против премьер-министра Украины и других наших чиновников. Конечно, российские санкции, в отличие от санкций мира, не создают реальных проблем, но в то время, когда вместе с нами большинство мира пытается сделать все возможное для завершения этой войны, любые российские эскалации, в частности пропагандистские, заслуживают надлежащего и ощутимого ответа", - отметил Зеленский.

Также он подчеркнул, что Россия должна закончить эту войну, которую она сама начала и затягивает, и призвал к конкретным шагам в этом направлении и содержательной дипломатии: "Другие сценарии будут означать для России увеличение давления на всех, кто там имеет значение. Слава Украине!"

