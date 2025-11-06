Украина синхронизировала с ЕС 19-й пакет санкций против РФ, - Зеленский
Сегодня, 6 ноября, президент Владимир Зеленский подписал несколько новых санкционных решений.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Европейские санкции против РФ
"Продолжаем синхронизацию санкций партнеров в украинской юрисдикции, и с сегодняшнего дня вступает в силу в Украине 19-й пакет санкций Евросоюза против России за эту войну. Работаем также и для распространения санкций Евросоюза в юрисдикциях других европейских стран за пределами ЕС. Это сильный пакет", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что этот санкционный пакет действует, в частности, против экспорта российских ресурсов и схем поставки в Россию электронных компонентов, и общее влияние на ограничение российских заработков от 19-го пакета оценивается как минимум в десятки миллиардов евро ежегодно.
Санкции Украины против РФ
"Применяем и наши новые санкции против российских субъектов, которые работают на добычу ресурсов в Арктике и благодаря этому - на финансирование российской способности воевать. Уже знаем, что этот наш санкционный шаг будет продолжен партнерами через учет наших предложений в их санкционных пакетах. Спасибо всем, кто помогает", - рассказал президент.
Ответ Украины на российские санкции
Кроме того, Зеленский поручал готовить новые решения СНБО Украины по соответствующим представлениям в отношении субъектов в сфере российской пропаганды и военного производства, а также против коллаборационистов.
"Будет наш санкционный ответ и на российские санкции против премьер-министра Украины и других наших чиновников. Конечно, российские санкции, в отличие от санкций мира, не создают реальных проблем, но в то время, когда вместе с нами большинство мира пытается сделать все возможное для завершения этой войны, любые российские эскалации, в частности пропагандистские, заслуживают надлежащего и ощутимого ответа", - отметил Зеленский.
Также он подчеркнул, что Россия должна закончить эту войну, которую она сама начала и затягивает, и призвал к конкретным шагам в этом направлении и содержательной дипломатии: "Другие сценарии будут означать для России увеличение давления на всех, кто там имеет значение. Слава Украине!"
Что предшествовало?
- Напомним, 23 октября Евросоюз окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России, который предусматривает запрет импорта российского СПГ в краткосрочных контрактах через шесть месяцев и в долгосрочных - с 1 января 2027 года. Также пакет включил санкции против еще 117 танкеров "теневого флота" РФ, увеличив их количество до 558.
- В свою очередь, в ответ на 19-й пакет антироссийских санкций ЕС Россия объявила о расширении списка европейцев, которым запрещен въезд в страну.
