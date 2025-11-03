Следует как можно скорее остановить весь импорт стали из России, - вице-канцлер Германии Клингбайль
Вице-канцлер Германии, глава Минфина Ларс Клингбайль призвал к более жестким мерам против России накануне "стального саммита" в канцелярии в следующий четверг.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.
Импорт стали
По его словам, следует как можно скорее "полностью остановить весь импорт стали из России".
"Стальные слябы (плиты. - Ред.), произведенные в России и переработанные в ЕС, все еще освобождены от санкций", - отметил Клингбайль.
Слябы являются сырьем для производства листов и полос.
"Вы не можете объяснить ни одному работнику нашей сталелитейной промышленности, почему Европа все еще держит рынок открытым для Путина", - добавил он.
Что предшествовало?
Напомним, 23 октября Евросоюз окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России, который предусматривает запрет импорта российского СПГ в краткосрочных контрактах через шесть месяцев и в долгосрочных - с 1 января 2027 года. Также пакет включил санкции против еще 117 танкеров "теневого флота" РФ, увеличив их количество до 558.
