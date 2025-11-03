РУС
Следует как можно скорее остановить весь импорт стали из России, - вице-канцлер Германии Клингбайль

Германия призывает прекратить импорт стали из России

Вице-канцлер Германии, глава Минфина Ларс Клингбайль призвал к более жестким мерам против России накануне "стального саммита" в канцелярии в следующий четверг.

Импорт стали

По его словам, следует как можно скорее "полностью остановить весь импорт стали из России".

"Стальные слябы (плиты. - Ред.), произведенные в России и переработанные в ЕС, все еще освобождены от санкций", - отметил Клингбайль.

Слябы являются сырьем для производства листов и полос.

"Вы не можете объяснить ни одному работнику нашей сталелитейной промышленности, почему Европа все еще держит рынок открытым для Путина", - добавил он.

Также читайте: США могут ввести дополнительные санкции против России, но ждут усиления давления Европы, - Reuters

Что предшествовало?

Напомним, 23 октября Евросоюз окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России, который предусматривает запрет импорта российского СПГ в краткосрочных контрактах через шесть месяцев и в долгосрочных - с 1 января 2027 года. Также пакет включил санкции против еще 117 танкеров "теневого флота" РФ, увеличив их количество до 558.

Читайте: Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России и Беларуси

Германия (7357) россия (97913) сталь (30)
Так що все ще купуєте сляби Ліпецького меткомбінату ? Які молодці !
03.11.2025 09:29 Ответить
Як би тільки сталь а то як говоре статистика ця Европа накупувала за рік на багато сотень мільярдів товарів та послуг у країни яка має дуже чіткі плани на саме цю Европу. Просто ідіоти.
03.11.2025 09:38 Ответить
внесіть заборону на сталь у 100500 пакет санкцій......
03.11.2025 10:16 Ответить
та дійте вже імпотенти досить закликати ! це ви вигодували дракона купуючи дешевий газ тож постраждайте трохи .
03.11.2025 10:33 Ответить
 
 