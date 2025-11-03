Варто якнайшвидше припинити весь імпорт сталі з Росії, - віцеканцлер Німеччини Клінгбайль

Віцеканцлер Німеччини, глава Мінфіну Ларс Клінгбайль закликав до жорсткіших заходів проти Росії напередодні "сталевого саміту" в канцелярії наступного четверга.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

Імпорт сталі

За його словами, варто якнайшвидше "повністю припинити весь імпорт сталі з Росії".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Сталеві сляби (плити. - Ред.), вироблені в Росії і перероблені в ЄС, все ще звільнені від санкцій", - зауважив Клінгбайль.

Сляби є сировиною для виробництва листів і смуг.

"Ви не можете пояснити жодному працівнику нашої сталеливарної промисловості, чому Європа все ще тримає ринок відкритим для Путіна", - додав він.

Читайте: МЗС РФ відповіло на 19-й пакет санкцій ЄС: Є "нелегітимним", як і всі попередні. Розширено список європейців, яким заборонено в’їзд

Що передувало?

Нагадаємо, 23 жовтня Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає заборону імпорту російського СПГ у короткострокових контрактах через шість місяців і в довгострокових - з 1 січня 2027 року. Також пакет включив санкції проти ще 117 танкерів "тіньового флоту" РФ, збільшивши їхню кількість до 558.

Читайте: Швейцарія приєдналась до нового пакета санкцій ЄС проти Росії та Білорусі