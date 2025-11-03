Варто якнайшвидше припинити весь імпорт сталі з Росії, - віцеканцлер Німеччини Клінгбайль
Віцеканцлер Німеччини, глава Мінфіну Ларс Клінгбайль закликав до жорсткіших заходів проти Росії напередодні "сталевого саміту" в канцелярії наступного четверга.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.
Імпорт сталі
За його словами, варто якнайшвидше "повністю припинити весь імпорт сталі з Росії".
"Сталеві сляби (плити. - Ред.), вироблені в Росії і перероблені в ЄС, все ще звільнені від санкцій", - зауважив Клінгбайль.
Сляби є сировиною для виробництва листів і смуг.
"Ви не можете пояснити жодному працівнику нашої сталеливарної промисловості, чому Європа все ще тримає ринок відкритим для Путіна", - додав він.
Що передувало?
Нагадаємо, 23 жовтня Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає заборону імпорту російського СПГ у короткострокових контрактах через шість місяців і в довгострокових - з 1 січня 2027 року. Також пакет включив санкції проти ще 117 танкерів "тіньового флоту" РФ, збільшивши їхню кількість до 558.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль