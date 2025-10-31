МЗС РФ відповіло на 19-й пакет санкцій ЄС: Є "нелегітимним", як і всі попередні. Розширено список європейців, яким заборонено в’їзд

Росія у відповідь на 19-й пакет антиросійських санкцій ЄС оголосила про розширення списку європейців, яким заборонений в’їзд до країни.

Про це повідомило МЗС РФ, пише Цензор.НЕТ.

У російському відомстві заявили, що останній санкційний пакет Євросоюзу, як і всі попередні, є "нелегітимним", та повідомили про включення до списку представників євроінституцій, країн-членів ЄС і низки інших держав.

Під заборону, зокрема, потрапили співробітники силових структур, державних і комерційних організацій, а також громадяни західних країн, які беруть участь у військовій підтримці України.

Що передувало?

Нагадаємо, 23 жовтня Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає заборону імпорту російського СПГ у короткострокових контрактах через шість місяців і в довгострокових - з 1 січня 2027 року. Також пакет включив санкції проти ще 117 танкерів "тіньового флоту" РФ, збільшивши їхню кількість до 558.

