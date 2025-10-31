УКР
Новини Санкції ЄС проти Росії
396 10

МЗС РФ відповіло на 19-й пакет санкцій ЄС: Є "нелегітимним", як і всі попередні. Розширено список європейців, яким заборонено в’їзд

Санкції США виснажують економіку Росії

Росія у відповідь на 19-й пакет антиросійських санкцій ЄС оголосила про розширення списку європейців, яким заборонений в’їзд до країни.

Про це повідомило МЗС РФ, пише Цензор.НЕТ.

У російському відомстві заявили, що останній санкційний пакет Євросоюзу, як і всі попередні, є "нелегітимним", та повідомили про включення до списку представників євроінституцій, країн-членів ЄС і низки інших держав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС вимагає від Польщі, Угорщини та Словаччини зняти заборони на експорт з України, - Єврокомісія

Під заборону, зокрема, потрапили співробітники силових структур, державних і комерційних організацій, а також громадяни західних країн, які беруть участь у військовій підтримці України.

Що передувало?

Нагадаємо, 23 жовтня Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає заборону імпорту російського СПГ у короткострокових контрактах через шість місяців і в довгострокових - з 1 січня 2027 року. Також пакет включив санкції проти ще 117 танкерів "тіньового флоту" РФ, збільшивши їхню кількість до 558.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

росія (68754) санкції (12947) Євросоюз (14410)
заборонено в'їзд у болото
показати весь коментар
31.10.2025 17:45 Відповісти
Нелегітимним для кого? Для ***** з північнокорейським поросятком Ином? Аби ото відкавкуватися хоч якось. Тупі кацапські уй@бки.
показати весь коментар
31.10.2025 17:53 Відповісти
На думку намісника Творця на планеті Земля, Великого та Жахливого Трампа, вказані паном особи є "гарними хлопцями", з якими у згаданого вище Трампа "чудові стосунки" і яких Трамп (та продовжить Всевишній роки його) "завжди радий бачити".
показати весь коментар
31.10.2025 18:02 Відповісти
💪😆😂🤣🤣
показати весь коментар
31.10.2025 17:56 Відповісти
чим більше кацапів в санкційних списках, тим більше бажаючих відправити путіна на зустріч з Рюриковичами. особливо, серед силових структур. сон у кремльовського педофіла погіршиться
показати весь коментар
31.10.2025 17:59 Відповісти
кацапи вже стали забувати що санкції їм тільки на користь і вони їх не баяцца.
показати весь коментар
31.10.2025 18:01 Відповісти
Не ест на закуску алкаш
Сыр Франции,
Мы думали это Крым наш-
А это санкции))
показати весь коментар
31.10.2025 18:02 Відповісти
У пивной, раскинув руки
Русский витязь лежит в пыли..
Это Обама нассал ему в брюки,
И хохлы насрали в штаны
показати весь коментар
31.10.2025 18:06 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2025 18:09 Відповісти
Якщо пакет нелегітимний, подайте позов у Міжнародний кримінальний Суд. Бажано, щоб Путін особисто його заніс.
показати весь коментар
31.10.2025 18:10 Відповісти
 
 