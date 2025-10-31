РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10496 посетителей онлайн
Новости Санкции ЕС против России
560 14

МИД РФ ответил на 19-й пакет санкций ЕС: Он "нелегитимный", как и все предыдущие. Расширен список европейцев, которым запрещен въезд

Санкции США истощают экономику России

Россия в ответ на 19-й пакет антироссийских санкций ЕС объявила о расширении списка европейцев, которым запрещен въезд в страну.

Об этом сообщил МИД РФ, пишет Цензор.НЕТ.

В российском ведомстве заявили, что последний санкционный пакет Евросоюза, как и все предыдущие, является "нелегитимным", и сообщили о включении в список представителей евроинститутов, стран-членов ЕС и ряда других государств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС требует от Польши, Венгрии и Словакии снять запреты на экспорт из Украины, - Еврокомиссия

Под запрет, в частности, попали сотрудники силовых структур, государственных и коммерческих организаций, а также граждане западных стран, участвующие в военной поддержке Украины.

Что предшествовало?

Напомним, 23 октября Евросоюз окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России, который предусматривает запрет импорта российского СПГ в краткосрочных контрактах через шесть месяцев и в долгосрочных - с 1 января 2027 года. Также пакет включил санкции против еще 117 танкеров "теневого флота" РФ, увеличив их количество до 558.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

россия (97886) санкции (12001) Евросоюз (17763)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
заборонено в'їзд у болото
показать весь комментарий
31.10.2025 17:45 Ответить
+4
Нелегітимним для кого? Для ***** з північнокорейським поросятком Ином? Аби ото відкавкуватися хоч якось. Тупі кацапські уй@бки.
показать весь комментарий
31.10.2025 17:53 Ответить
+2
💪😆😂🤣🤣
показать весь комментарий
31.10.2025 17:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
заборонено в'їзд у болото
показать весь комментарий
31.10.2025 17:45 Ответить
Нелегітимним для кого? Для ***** з північнокорейським поросятком Ином? Аби ото відкавкуватися хоч якось. Тупі кацапські уй@бки.
показать весь комментарий
31.10.2025 17:53 Ответить
На думку намісника Творця на планеті Земля, Великого та Жахливого Трампа, вказані паном особи є "гарними хлопцями", з якими у згаданого вище Трампа "чудові стосунки" і яких Трамп (та продовжить Всевишній роки його) "завжди радий бачити".
показать весь комментарий
31.10.2025 18:02 Ответить
💪😆😂🤣🤣
показать весь комментарий
31.10.2025 17:56 Ответить
чим більше кацапів в санкційних списках, тим більше бажаючих відправити путіна на зустріч з Рюриковичами. особливо, серед силових структур. сон у кремльовського педофіла погіршиться
показать весь комментарий
31.10.2025 17:59 Ответить
кацапи вже стали забувати що санкції їм тільки на користь і вони їх не баяцца.
показать весь комментарий
31.10.2025 18:01 Ответить
Не ест на закуску алкаш
Сыр Франции,
Мы думали это Крым наш-
А это санкции))
показать весь комментарий
31.10.2025 18:02 Ответить
У пивной, раскинув руки
Русский витязь лежит в пыли..
Это Обама нассал ему в брюки,
И хохлы насрали в штаны
показать весь комментарий
31.10.2025 18:06 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2025 18:09 Ответить
Якщо пакет нелегітимний, подайте позов у Міжнародний кримінальний Суд. Бажано, щоб Путін особисто його заніс.
показать весь комментарий
31.10.2025 18:10 Ответить
)(уйло не визнає ні МКС ні міжнародних законів. Тому нехай пожаліється тим своїм союзникам Бульбофюреру, каДирову, Кон Чен Ому і ХАМАСу, яких воно визнає.
показать весь комментарий
31.10.2025 18:30 Ответить
Л - логіка.
показать весь комментарий
31.10.2025 18:23 Ответить
Ага. Вбивати і гвалтувати людей і дітей це легітимно а санкції не легітимні. От же паскуди підлі і боягузливі
показать весь комментарий
31.10.2025 18:26 Ответить
І де ж вони тепер відпочиватимуть та жінок своїх шопитись куди возитимуть? А діточки їхні де тепер навчатимуться?
показать весь комментарий
31.10.2025 18:27 Ответить
 
 