МИД РФ ответил на 19-й пакет санкций ЕС: Он "нелегитимный", как и все предыдущие. Расширен список европейцев, которым запрещен въезд

Россия в ответ на 19-й пакет антироссийских санкций ЕС объявила о расширении списка европейцев, которым запрещен въезд в страну.

Об этом сообщил МИД РФ, пишет Цензор.НЕТ.

В российском ведомстве заявили, что последний санкционный пакет Евросоюза, как и все предыдущие, является "нелегитимным", и сообщили о включении в список представителей евроинститутов, стран-членов ЕС и ряда других государств.

Под запрет, в частности, попали сотрудники силовых структур, государственных и коммерческих организаций, а также граждане западных стран, участвующие в военной поддержке Украины.

Что предшествовало?

Напомним, 23 октября Евросоюз окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России, который предусматривает запрет импорта российского СПГ в краткосрочных контрактах через шесть месяцев и в долгосрочных - с 1 января 2027 года. Также пакет включил санкции против еще 117 танкеров "теневого флота" РФ, увеличив их количество до 558.

