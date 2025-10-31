МИД РФ ответил на 19-й пакет санкций ЕС: Он "нелегитимный", как и все предыдущие. Расширен список европейцев, которым запрещен въезд
Россия в ответ на 19-й пакет антироссийских санкций ЕС объявила о расширении списка европейцев, которым запрещен въезд в страну.
Об этом сообщил МИД РФ, пишет Цензор.НЕТ.
В российском ведомстве заявили, что последний санкционный пакет Евросоюза, как и все предыдущие, является "нелегитимным", и сообщили о включении в список представителей евроинститутов, стран-членов ЕС и ряда других государств.
Под запрет, в частности, попали сотрудники силовых структур, государственных и коммерческих организаций, а также граждане западных стран, участвующие в военной поддержке Украины.
Что предшествовало?
Напомним, 23 октября Евросоюз окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России, который предусматривает запрет импорта российского СПГ в краткосрочных контрактах через шесть месяцев и в долгосрочных - с 1 января 2027 года. Также пакет включил санкции против еще 117 танкеров "теневого флота" РФ, увеличив их количество до 558.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сыр Франции,
Мы думали это Крым наш-
А это санкции))
Русский витязь лежит в пыли..
Это Обама нассал ему в брюки,
И хохлы насрали в штаны