Швейцарія приєдналась до нового пакета санкцій ЄС проти Росії та Білорусі
У четвер, 30 жовтня, Швейцарія приєдналась до низки додаткових санкційних заходів проти Росії та Білорусі, передбачених 18-м пакетом санкцій Європейського Союзу.
Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомила Федеральна рада Швейцарії.
Відтак обмеження на експорт товарів, що сприяють військовій та технічній промисловості Росії, будуть ще більше посилені.
Що підпадає під санкції?
У документі йдеться про обмеження на хімічні компоненти для палива, а також певні метали та пластмаси, а також посилене регулювання операцій, які здійснюються через треті країни.
Федеральна рада Швейцарії також ухвалила заборону на імпорт нафтопродуктів російського походження з третіх країн та заборонила здійснювати транзакції щодо трубопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2".
Крім того, своїм рішенням Швейцарія повністю долучилась до всіх обмежувальних заходів 18-го пакета санкцій ЄС, які стосуються Білорусі.
У серпні 2025 року Федеральна рада Швейцарії вже долучилась до низки заходів 18-го пакета санкцій Євросоюзу, зокрема проти російського "тіньового флоту" та стелі цін на російську нафту.
ЄС залишається одним із головних торгових партнерів Росії попри санкції
Попри санкційні заходи, Європейський Союз продовжує відігравати помітну роль у зовнішній торгівлі Росії навіть з урахуванням обмежень, запроваджених за розв'язану РФ повномасштабну війну проти України. Так, у 2024 році ЄС опинився на третій сходинці у списку найбільших партнерів Росії.
Головні торгові партнери Росії:
-
Китай — $244,8 млрд (переважно енергоносії на суму близько $130 млрд);
-
Індія — значно збільшила закупівлі російської нафти й піднялася з 12-го місця на 2-ге;
-
Європейський Союз — $78 млрд.
Країни, які наростили торгівлю з РФ порівняно з 2021 роком:
-
Вірменія — +423%;
-
Ізраїль — +240%;
-
Узбекистан — +135%;
-
Бразилія — +98%;
-
Азербайджан — +76%;
-
Єгипет — +70%;
-
Туреччина — +53%.
Також ми писали, що Швейцарія торік експортувала в Росію ліків на понад $2 мільярда.
