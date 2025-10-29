Два великі морські перевізники припинили роботу в Росії

Дві великі морські лінії припинили роботу в Росії – це зареєстрована в ОАЕ компанія CStar Line і китайська STF Shipping, які в 2023-2024 роках по черзі входили до лідерів із морських контейнерних перевезень в російські порти.

Як пише The Moscow Times, їхнім основним клієнтом була група компаній "Дело", власник найбільшого контейнерного оператора в Росії "Трансконтейнер" та контейнерного терміналу "Східна стивідорна компанія" в порту "Восточный" у Примор'ї. Існують також і інші зв'язки перевізників із групою "Дело", найбільші активи якої у 2023 році перейшли під управління вихідців із "Росатому".

Російський агент CStar Line і STF Shipping – компанія "Логин НМП" – у середині жовтня перестав приймати заявки на відправку вантажів навіть на рейси, що стояли в розкладі.

"Вони вивантажують імпортний вантаж, не вантажать експортний і виводять свої судна на рейд", – розповів один із учасників ринку.

Те саме розказали два клієнти "Логин НМП": співробітники компанії неофіційно пояснюють їм, що після доставки вантажів, що знаходяться в дорозі, нових рейсів не буде, судна стануть на рейд.

При цьому агент говорить про тимчасове припинення діяльності та рекомендує скористатися послугами інших компаній.

CStar Line була заснована в ОАЕ в 2022 році після того, як великі міжнародні морські лінії призупинили роботу в Росії. Нова компанія, що мала 20 контейнеровозів приблизно на 25 тис. TEU (стандартних морських контейнерів) швидко стала одним із лідерів російського ринку за обсягом контейнерних морських перевезень. На неї припадало від 20% до 25% перевезень, щомісячний обсяг яких складав близько 150 тис. TEU. Із такими результатами вона займала, за даними Infranews, п'яту, а іноді й четверту позицію серед найбільших перевізників.

Учасники ринку вважають, що причиною зупинки ліній стали фінансові проблеми перевізників, які не зуміли впоратися з кредиторською заборгованістю через зниження імпорту через далекосхідні порти наприкінці 2024 та 2025 років, та складнощів у розрахунках з основним клієнтом.

Протягом 2023-2024 років російські порти "Владивосток", "Восточный" і "Находка" були найбільшим каналом імпорту, через них у місяць проходило понад 100 тис. стандартних контейнерів (TEU), а на піку, у середині 2024 року – 118 тис. контейнерів на місяць.

Однак на початку 2025 року перевезення скоротилися майже вдвічі. Причиною став транспортний колапс у середині 2024 року, коли через навантаження терміналів контейнери "застрягали" в порту на місяць і більше. Після цього потік імпорту почав переміщатися до портів Балтики й на сухопутні кордони.

У серпні 2024 року CStar Line зупинила рейси з Китаю та Південної Кореї до порту "Восточный" і передала свої сервіси китайській STF Shipping, вона, по суті, стала наступником бізнесу компанії з ОАЕ.

Навесні цього року CStar Line зупинила два морські сервіси через "Новоросійськ". Тепер перестала приймати вантажі й STF Shipping.

У її клієнтів уже почалися проблеми з отриманням вантажів: їхні контейнери вже кілька тижнів не вивантажують із контейнеровозу компанії в порту "Восточный". Постраждалі власники вантажів пов'язують це з боргами STF Shipping перед власником судна за фрахт або терміналом.

Засновник логістичної компанії Tradest Андрєй Захарченко називає зупинку цих морських ліній серед причин прискореного зростання цін на доставку товарів із Китаю до Росії.

На початку серпня повідомлялося, що російський бізнес зіткнувся з новою хвилею проблем в Об'єднаних Арабських Еміратах, які після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України стали великим хабом для "паралельного імпорту" та фінансових зв'язків Росії із зовнішнім світом. Так, останніми місяцями банки ОАЕ запустили "зачистку" компаній з РФ, кількість яких у країні перевищила 4 тис., а також посилили контроль за платежами.

У жовтні стало відомо, що китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлі російської нафти, що перевозиться морським шляхом, після того, як США запровадили санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Роснєфть" і "Лукойл".