Російський "Лукойл" намагається продати закордонні активи давньому бізнес-партнеру друга Путіна, – Bloomberg

Найбільша приватна нафтова російська компанія "Лукойл" домовився про продаж своїх міжнародних активів трейдеру Gunvor Group.

Компанія повідомила, що прийняла пропозицію щодо купівлі Lukoil International GmbH і зобов’язалась не вести переговорів з іншими потенційними покупцями, повідомляє Bloomberg.

Угода має отримати схвалення Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США та інші необхідні дозволи. Рішення про продаж ухвалене після включення "Лукойлу" до нового пакета санкцій США минулого тижня.

Міжнародний нафтотрейдер Gunvor історично має зв’язки з Росією і був створений завдяки торгівлі російською нафтою. Один із співзасновників компанії – давній соратник російського диктатора Путіна Геннадій Тимченко – потрапив під санкції США ще у 2014 році, тоді він передав свою частку іншому співзасновнику – Торбйорну Торнквісту, який очолює компанію.

Lukoil International GmbH зі штаб-квартирою у Відні керує понад сотнею дочірніх структур у близько 50 країнах і включає трейдингову Litasco з офісами у Женеві та Дубаї. Закордонні видобувні активи "Лукойлу" зосереджені у Казахстані, Узбекистані, Азербайджані, Єгипті, ОАЕ та країнах Африки і забезпечують близько 5% сукупного видобутку. Серед ключових активів – частка 75% у родовищі West Qurna-2 в Іраку.

До периметра міжнародних активів також входить мережа понад 5 300 АЗС у 20 країнах, зокрема у США, та кілька нафтохімічних заводів у Європі.

Раніше повідомлялось, що найбільша приватна нафтогазова російська компанія "ЛукОйл" оголосила про намір продати всі свої іноземні активи через санкції.

В "ЛукОйлі" додали, що продаж активів здійснюватиметься у межах ліцензії Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.