Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России и Беларуси

В четверг, 30 октября, Швейцария присоединилась к ряду дополнительных санкционных мер против России и Беларуси, предусмотренных 18-м пакетом санкций Европейского Союза.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщил Федеральный совет Швейцарии.

Таким образом, ограничения на экспорт товаров, способствующих военной и технической промышленности России, будут еще больше ужесточены.

Что подпадает под санкции?

В документе говорится об ограничениях на химические компоненты для топлива, а также определенные металлы и пластмассы, а также усиленное регулирование операций, осуществляемых через третьи страны.

Федеральный совет Швейцарии также принял запрет на импорт нефтепродуктов российского происхождения из третьих стран и запретил осуществлять транзакции в отношении трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Кроме того, своим решением Швейцария полностью присоединилась ко всем ограничительным мерам 18-го пакета санкций ЕС, касающихся Беларуси.

В августе 2025 года Федеральный совет Швейцарии уже присоединился к ряду мер 18-го пакета санкций Евросоюза, в частности против российского "теневого флота" и потолка цен на российскую нефть.

ЕС остается одним из главных торговых партнеров России несмотря на санкции

Несмотря на санкционные меры, Европейский Союз продолжает играть заметную роль во внешней торговле России даже с учетом ограничений, введенных за развязанную РФ полномасштабную войну против Украины. Так, в 2024 году ЕС оказался на третьем месте в списке крупнейших партнеров России.

Главные торговые партнеры России:

Китай — $244,8 млрд (преимущественно энергоносители на сумму около $130 млрд); Индия — значительно увеличила закупки российской нефти и поднялась с 12-го места на 2-е; Европейский Союз — $78 млрд.

Страны, которые увеличили торговлю с РФ по сравнению с 2021 годом:

Армения — +423%;

Израиль — +240%;

Узбекистан — +135%;

Бразилия — +98%;

Азербайджан — +76%;

Египет — +70%;

Турция — +53%.

Также мы писали, что Швейцария в прошлом году экспортировала в Россию лекарств на более чем $2 миллиарда.

