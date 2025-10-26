Євросоюз увійшов до ТОП-3 торгових партнерів Росії незважаючи на санкції

Європейський Союз продовжує відігравати помітну роль у зовнішній торгівлі Росії навіть із урахуванням санкцій, запроваджених за розв'язану РФ повномасштабну війну проти України. Так, у 2024 році ЄС опинився на третій сходинці у списку найбільших партнерів Росії.

Як пише Bild із посиланням на дані Німецького економічного інституту (IW), загальний обсяг товарообігу між сторонами становив 67,5 млрд євро (близько $78 млрд), передає The Moscow Times.

При цьому більшість держав ЄС скоротили закупівлю у Росії. Німеччина урізала імпорт на 92% порівняно з 2021 роком, проте загальний обсяг торгівлі між країнами досі становить $9,5 млрд.

Також різке падіння обсягів торгівлі з Росією відбулося в Італії (-83%), Бельгії (-67%), Іспанії (-63%), Чехії (51%) та Словаччини (-31%). Угорщина, навпаки, збільшила показник на 31%, до $6,2 млрд. Товарообіг із Францією та Нідерландами склав по $6 млрд на кожну.

За підрахунками IW, у 2024 році загальний обсяг російського експорту зріс на 18% рік до року, до $330 млрд.

Головним торговим партнером Росії залишається Китай, на який припадає $244,8 млрд товарообігу, переважно за рахунок поставок нафти, газу та вугілля. Сумарно РФ відправила Китаю енергоносіїв на $130 млрд.

Друге місце серед імпортерів російських товарів посіла Індія, головним чином за рахунок закупівлі нафти. До початку повномасштабної війниІндія посідала 12 місце.

Торгові відносини з Росією порівняно з 2021 роком також розширили Вірменія (+423%), Ізраїль (+240%), Узбекистан (+135%), Бразилія (+98%), Азербайджан (+76%), Єгипет (+70%) та Туреччина (+53%).

За даними Федеральної митної служби, у січні-жовтні 2024 року основними партнерами Росії були Китай (33,8% товарообігу), Індія (8,8%) та Туреччина (8,3%). До десятки також увійшли Білорусь, Казахстан, Південна Корея, Німеччина, Вірменія, Італія та Узбекистан. Сукупний обсяг торгівлі Росії за десять місяців досяг $584 млрд. Експорт товарів становив близько $434 млрд, імпорт – $283 млрд.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз хоче знайти нові шляхи для торгівлі з Азією в обхід Росії.

Нагадаємо, Європейський Союз 23 жовтня формально ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії, що передбачає заборону імпорту зрідженого природного газу.

До того посли країн Європейського Союзу 8 жовтня домовилися продовжити реалізацію плану щодо припинення імпорту російської нафти й газу до 2028 року, попри заперечення з боку Словаччини й Угорщини.

Раніше стало відомо, що промисловий комітет Європарламенту готує поправки до плану RePowerEU з метою прискорити повний розрив із російськими енергоносіями.