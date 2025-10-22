Євросоюз хоче знайти нові шляхи для торгівлі з Азією в обхід Росії, – єврокомісарка

Європейський Союз хоче посилити безпеку, стабільність та стійкість у Чорноморському регіоні, розглядаючи його як ключовий міст між Європою та Азією.

Про це йдеться в повідомленні Європейської Комісії за результати зустрічі в Люксембурзі, де міністри закордонних справ та інші представники держав-членів ЄС зустрілися з колегами з держав Чорноморського регіону, Південного Кавказу та Центральної Азії.

"До початку російської агресивної війни більшість сухопутної торгівлі між Азією та ЄС проходила через Росію. Сьогодні цей шлях закритий. Нам потрібні альтернативи. Саме тому всі ці країни, що простягаються від Європи до кордонів Китаю, прийшли до Люксембургу", – заявила єврокомісарка з розширення Марта Кос.

Вона підкреслила, що залежність від єдиного постачальника енергії чи критично важливих товарів робить країни вразливими.

"Будуючи разом нову інфраструктуру, ми можемо надати собі більше свободи дій та більше можливостей для торгівлі, щодо того, де ми купуємо енергію та як ми передаємо цифрові дані", – додала Кос.

Зі свого боку висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки, віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас заявила, що Чорноморський регіон має стратегічне значення для ЄС, а розв'язана Росією повномасштабна війна проти України має небезпечні наслідки по всьому регіону.

"Нарощування військової сили Москвою, її тіньовий флот, дрейфуючі міни та глушіння систем даних суден є колективними викликами безпеці, які вимагають колективної відповіді. За межами Чорного моря війна вплинула на сухопутну торгівлю між Азією та ЄС. Разом із нашими центральноазійськими партнерами ми диверсифікуємо зв'язок між нашими регіонами та надамо собі більше торговельних, енергетичних та цифрових можливостей", – наголосила Каллас.

На зустрічі були присутні представники України, Молдови, Вірменії, Азербайджану, Туреччини, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Головною темою був зв'язок Євросоюза з Центральною Азією через Туреччину та Південний Кавказ, дослідження економічних можливостей та "сприяння довгостроковому спільному процвітанню, співпраці та миру".

Основна увага буа приділена сталим та стійким зв'язкам у чотирьох пріоритетних сферах:

транспорт: зміцнення міжрегіонального Транскаспійського транспортного коридору (TCTC) та розширення транспортних сполучень;

цифрові технології: розвиток високошвидкісного доступу до інтернету для стимулювання інновацій, цифрової торгівлі та безпеки критично важливої ​​інфраструктури;

енергетика: покращення енергетичних зв'язків та прискорення впровадження відновлюваної енергії для підвищення енергетичної безпеки та диверсифікації;

торгівля: гармонізація та цифровізація митних процедур для спрощення транскордонної торгівлі та поглиблення інтеграції ринку.

Як сказано в повідомленні, Єврокомісія працюватиме над пропозицією щодо координаційної системи, яка базуватиметься на існуючій практиці та об'єднає країни-учасниці, міжнародні фінансові установи, приватних інвесторів та зацікавлені треті сторони.

Ця система буде представлена ​​та додатково доопрацьована на Форумі інвесторів та зв'язку TCTC у Ташкенті (Узбекистан) 27 листопада 2025 року.

